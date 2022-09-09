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البيت الأبيض قبلة آل سعود ومن... تحالف معهم...


هشام عبد القادر ||

 

بعد أحداث وحرب أوكرانيا الصراع الدائر بين الرآسمالية الإمبريالية والإشتراكية نجد خروج من هذا الصراع نتائج للواقع لتبين للعالم من هم رآس الحربة بالعالم وتوضح للعالم حقيقة وجوهر الصراع المادي وحب البقاء بالملك والتوسع على حساب الشعوب التي تدور حول فلك الصراع الدائر بدون شعور .. فقد وجدنا من المسيطر والأمر للحرب والعدوان على اليمن إنها امريكا والدليل الهدنة التي اوجدتها أمريكا لتخفيف الضغط عليها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وهذه الحرب استنزفت الطاقة لدى القوى خاصة امريكا مما أثر عليها بإتخاذ قرار بالهدنة بين اليمن والسعودية خوفا على منابع النفط...

مما جعل مملكة ال سعود أداة تنفذ بالحرف كل ما تملي لها الإدارة الأمريكية ...إذا كلا له قبلة يتوجه إليها فالبيت الأبيض اصبح قبلة المطبعين...وباب الوصول للملك الزائل بينما الأحرار قبلتهم الشهادة والمقاومة وقبلة الأحرار للدفاع عن الشعوب والمقدسات والأوطان وهم الدول الباقية بالحقيقة.

 

والحمد لله رب العالمين

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