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جانين بلاسخارت سيدة البلاط السياسي العراقي


إياد الإمارة ||   دعوني أنقل لكم جزء من سيرة هذه السيدة الآمرة الناهية في العراق نقلاً عن موسوعة ويكيبيديا الألكترونية بتصرف قليل جداً: «وضعت جانين بلاسخارت في المركز الرابع على قائمة حزبها في الانتخابات العامة الهولندية عام ٢٠١٠ وأصبحت عضواً في مجلس النواب الهولندي، ركزت على: ١. مسائل السلامة العامة. ٢. والشرطة الهولندية. ٣. والمساواة في المعاملة. ٤. وحقوق المثليين. ٥. وإدارة الطوارئ.» جانين بلاسخارت يهودية الديانة صهيونية التوجه وكانت متطوعة في الكتيبة الهولندية (القذرة) التي إرتكبت جرائم بشعة بحق مسلمي البوسنة والهرسك خلال فترة عملها في يوغسلافيا السابقة مع قوات حلف الناتو التي دخلت يوغسلافيا، وقد مارست هذه السيدة المبتذلة دوراً رئيسياً في الكتيبة القذرة وخصوصاً في فرار العديد من مجرمي الحرب الذين قتلوا أكثر من (١٠٠) الف مسلم بوسني تم دفنهم في مقابر جماعية. بعد الحرب في يوغسلافيا قُدمتْ جانين للمحاكمة لكن تمت تبرئتها نتيجة ضغوطات كثيرة. في مقطع الفيديو هذا تحتسي جانين الخمر مع اثنين من مجرمي الحرب هما: ١. رادفان كرازيتچ. ٢. سلوبودان ميلوزوفيتچ.
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