ثورة الدعاء بعد مأساة كربلاء ....

هشام عبد القادر ||

إن أعظم مصيبة بالتاريخ البشري بعالم الأولين والأخرين إلى يوم الدين هي مأساة كربلاء المقدسة وإن أعظم تضحية وفداء بالتاريخ البشري هي تضحية أبطال كربلاء المقدسة وإن أعظم مدرسة تاريخية مليئة بالعبر والدروس هي مدرسة كربلاء المقدسة وأعظم أرض بالوجود تهوى إليها القلوب والأفئدة هي أرض المحشر كربلاء المقدسة وأعظم حياة مخلدة لا تموت هي حياة أبطال كربلاء المقدسة واعظم نتيجة لثورة كربلاء المقدسة هي ثورة زبور آل محمد عليهم الصلاة والسلام الصحيفة السجادية ....

دعوني أولا اتكلم عن عظمة التضحية والفداء لا يوجد ذبح عظيم غير سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام.....

إنه الذبح العظيم الذي فداء الإسلام وآهله فداه بنفسه وآهله ... .

ثانيا اعظم مدرسة بالتاريخ لإنها احتوت جميع الطبقات الإجتماعية الغني والفقير والطفل الصغير والشباب والكهل الكبير والذكر والإنثى والعازب والمتزوج والمسيحي والمسلم والابيض والاسود ...

وفيها من الدروس ...اولا مدرسة الصبر ..ثانيا مدرسة بيع النفس لله ..

وايضا الإيثار بالنفس لايشرب الإمام العباس عليه السلام حتى يشرب الإمام الحسين عليه السلام وأطفاله أبى العباس عليه سلام الله شرب الماء وضحى بنفسه في سبيل الخدمة الإنسانية تقديم الماء لاطفال كربلاء المقدسة. ايضا الرحمة بالحيوان لم يشرب الإمام الحسين عليه السلام والخيل عطشان فرسه عطشان ....وايضا الغيرة على النساء رفض الشرب الإمام الحسين عليه السلام غيرة وحمية رجوعه لحماية خيم النساء...من أعتداء الخيالة الذين ارادوا حرق خيام ابى عبد الله الحسين عليه السلام وايضا مدرسة التوبة توبة الحر ابن زياد الرياحي التميمي وهو من عرقل مسيرة ابا عبد الله الحسين عليه السلام وحاصره في كربلاء المقدسة وكان السبب في تعب وإرهاق سفر ابا عبد الله الحسين عليه السلام ومع ذالك قبلت توبته وكان اول شهيد في سبيل ابا عبد الله الحسين عليه السلام ...وضريحه حي مخلد مع جسده الشريف الذي لم تأكله الدود والتراب....

ايضا اطهر ارض. بدم سبط رسول الله وعترته تعتبر ارض المحشر تهوي إليها القلوب شوقا وحبا والعيون تسكب دمعا ..أما عن نتيجة ثورة الإمام الحسين عليه السلام خطبة السيدة زينب عليها السلام التي وعدة بخطبتها بإن الأعداء لن يمحو ذكر ابطال كربلاء ولن يميت وحيهم فحياتهم مخلدة ...

وايضا ثورة الدعاء الصحيفة السجادية التي تسقط عروش الطغاة وايضا هي زبور آل محمد عليهم السلام التي لا يعرف اسرارها المكنونة إلا الراسخون بالعلم ....

اختم مقالي اسأل الله بحق ارض كربلاء المقدسة ومن حل فيها وبحق النهج الحسيني ونتيجة ثورته الخالدة أن يصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ويعجل الله فرج آل محمد بظهور الحجة القائم من آل محمد عليهم السلام ولا يحرمنا من صحبته ويجعلنا الله من انصاره وحزبه وجنده وأعوانه ويطهرنا الله من الرجس تطهيرا ويعفي عنا ويقضي حوائجنا كلها حوائج الدنيا والآخرة ما يكون لله رضا ولنا فيه صلاح ...

والحمد لله رب العالمين

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