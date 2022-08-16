المقالات

ثورة الدعاء بعد مأساة كربلاء ....


ثورة الدعاء بعد مأساة كربلاء ....

هشام عبد القادر ||

 

إن أعظم مصيبة بالتاريخ البشري بعالم الأولين والأخرين إلى يوم الدين هي مأساة كربلاء المقدسة وإن أعظم تضحية وفداء بالتاريخ البشري هي تضحية أبطال كربلاء المقدسة وإن أعظم مدرسة تاريخية مليئة بالعبر والدروس هي مدرسة كربلاء المقدسة وأعظم أرض بالوجود تهوى إليها القلوب والأفئدة هي أرض المحشر كربلاء المقدسة وأعظم حياة مخلدة لا تموت هي حياة أبطال كربلاء المقدسة واعظم نتيجة لثورة كربلاء المقدسة هي ثورة زبور آل محمد عليهم الصلاة والسلام الصحيفة السجادية ....

دعوني أولا اتكلم عن عظمة التضحية والفداء لا يوجد ذبح عظيم غير سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام.....

إنه الذبح العظيم الذي فداء الإسلام وآهله فداه بنفسه وآهله ... .

ثانيا اعظم مدرسة بالتاريخ لإنها احتوت جميع الطبقات الإجتماعية الغني والفقير والطفل الصغير والشباب والكهل الكبير والذكر والإنثى والعازب والمتزوج والمسيحي والمسلم والابيض والاسود ...

وفيها من الدروس ...اولا مدرسة الصبر ..ثانيا مدرسة بيع النفس لله ..

وايضا الإيثار بالنفس لايشرب الإمام العباس عليه السلام حتى يشرب الإمام الحسين عليه السلام وأطفاله أبى العباس عليه سلام الله شرب الماء وضحى بنفسه في سبيل الخدمة الإنسانية تقديم الماء لاطفال كربلاء المقدسة. ايضا الرحمة بالحيوان لم يشرب الإمام الحسين عليه السلام والخيل عطشان فرسه عطشان ....وايضا الغيرة على النساء رفض الشرب الإمام الحسين عليه السلام غيرة وحمية رجوعه لحماية خيم النساء...من أعتداء الخيالة الذين ارادوا حرق خيام ابى عبد الله الحسين عليه السلام وايضا مدرسة التوبة توبة الحر ابن زياد الرياحي التميمي وهو من عرقل مسيرة ابا عبد الله الحسين عليه السلام وحاصره في كربلاء المقدسة وكان السبب في تعب وإرهاق سفر ابا عبد الله الحسين عليه السلام ومع ذالك قبلت توبته وكان اول شهيد في سبيل ابا عبد الله الحسين عليه السلام ...وضريحه حي مخلد مع جسده الشريف الذي لم تأكله الدود والتراب....

ايضا اطهر ارض. بدم سبط رسول الله وعترته تعتبر ارض المحشر تهوي إليها القلوب شوقا وحبا والعيون تسكب دمعا ..أما عن نتيجة ثورة الإمام الحسين عليه السلام خطبة السيدة زينب عليها السلام التي وعدة بخطبتها بإن الأعداء لن يمحو ذكر ابطال كربلاء ولن يميت وحيهم فحياتهم مخلدة ...

وايضا ثورة الدعاء الصحيفة السجادية التي تسقط عروش الطغاة وايضا هي زبور آل محمد عليهم السلام التي لا يعرف اسرارها المكنونة إلا الراسخون بالعلم ....

اختم مقالي اسأل الله بحق ارض كربلاء المقدسة ومن حل فيها وبحق النهج الحسيني ونتيجة ثورته الخالدة أن يصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ويعجل الله فرج آل محمد بظهور الحجة القائم من آل محمد عليهم السلام ولا يحرمنا من صحبته ويجعلنا الله من انصاره وحزبه وجنده وأعوانه ويطهرنا الله من الرجس تطهيرا ويعفي عنا ويقضي حوائجنا كلها حوائج الدنيا والآخرة ما يكون لله رضا ولنا فيه صلاح ...

والحمد لله رب العالمين

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ثورة الدعاء بعد مأساة كربلاء ....
مهمة "الأربعين" قرة عين للحسين..
قراءة في خطاب إستقالة السيد علي علاوي
عواصف في مناخ سياسي متقلب
ثورة الحسين..إصلاح وتمهيد مهدوي
هل سينفذ السيد نصرالله تهديداته لإسرائيل بتعطيل حقول غازها؟.
الحشد حامي الدولة..ايها الحسني
المجاميع الإرهابية حرقت العلم التركي،
اقزام الجنوب، أمام علم اليمن العملاق
زينب"عباءة الصبر والقيادة..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك