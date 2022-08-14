عاجل : بيان قبيلة بني حجيم في عموم العراق حول الاعتداء الذي تعرض له النائب باسم خشان : سنقوم بتاديب هذه الزمرة الضالة بطريقتنا الخاصة
المقالات

تلك أيام الله..


  إياد الإمارة ||   الفلسطينيون يقاتلون ببسالة والصهاينة في حيرة وتخبط وذهول وقوى المقاومة تنخر كيان الإرهاب الصهيوني من الداخل.. المقاومة فكر وعقيدة وقدرة عالية على التضحية. بطل مقدسي يباغت ويضرب بشدة ويتوارى عن الانظار والصهاينة يبحثون بلا جدوى.. إنها فلسطين القضية التي لم ينسها الأحرار بقيت في وجدانهم وفي كل جوارحهم .. بقيت سلوكاً مستمراً يُرعب الصهاينة ولن تنتهي القضية الفلسطينية إلا بآخر صهيوني إرهابي يفر ذعراً أو يبتلعه البحر. المقاومة .. وبطل محمدي يمتد صاروخاً عابراً من زمن النصر الأول ثائراً لله تبارك وتعالى وللنبي الخاتم محمد (ص) ليذيق العدى الردى ويسقط سليمان رشدي في قعر جهنم.. ذُعر الكفر وهو يتلفت يميناً وشمالاً يبحث عن إمام أمة الإسلام الخميني العظيم رضوان الله عليه حياً في نفوس الثائرين. إيران الإسلامية لا ترعبها التهديدات الأمريكية.. وترد بأنها لا تخضع ابداً وسترد على طريقتها التي تخشاها أمريكا وتحسب لها ألف حساب.. حجارة إيران من سجيل ترميها أبابيل (٥) ولن يصلونا بسوء. في العراق مقاومة .. لن تُسقطها المماحكات ولا المهاترات أو التصاغر عند مصالح "صغيرة" جداً.. مقاومتنا التي يريد البغي إضعافها عصية وقادرة على مواجهة التحديات بوعي وقاد.. "امشي عدل يحتار عدوك فيك".. نحن بخير.. مقاومتنا بخير..
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا يكمن الخلاص من الشيعة إلا بالشيعة
توطين الرواتب..خدمة أم خدعة ?!
عاشوراءُ ما بينَ الشهادةِ و الظهورِ المُبارك
كيف تحصن بعض الشعب؟! 
تلك أيام الله..
الاعلام الحسيني..تاثيراته ونتائجه
العراق وصراع السلطة والنفوذ
من يحق له حل البرلمان ؟!  
حسين يخرج من جديد للحرب الناعمة وجهاد التبيين
افتراءات رجال الدين الوهابية على الشيعة المحمدية  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.22
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك