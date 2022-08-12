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أبابيل (٥) الإيرانية المسيرة .. قدرات ولائية تبعية


  إياد الإمارة ||   شخصياً -وأتحدث عن نفسي- أُسرُ كثيراً وأنا أسمع وأرى قدرات إيرانية الإسلامية المصاعدة بقوة ذلك لأني أحسب إن هذه القدرات: ١. هي بالتالي قدرات الإسلام المحمدي الأصيل. ٢. هي توازن قوة ضد الصهاينة الإرهابيين ومَن معهم وهم يغتصبون أرضاً عربية وإسلامية. الطائرة المسيرة الإيرانية أبابيل (٥): ١. قادرة على تدمير الأهداف ليلاً ونهارا في مختلف الظروف الجوية..  ٢. قادرة على حمل (٦) صواريخ جو أرض موجهة بالليزر..  ٣. و(٦) قنابل نوع (قائم ٩) ذات الدقة العالية والتدمير الكبير..  أبابيل (٥) الإيرانية المسيرة قدرات ولائية..  هؤلاء هم الذين تبعوا محمد (ص) وآل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام إتباعاً حقيقياً فكانوا قوة المنطقة التي لا تستطيع كل الغطرسات والعنجهيات تجاوزها، ومصداق قول الله عز وجل {وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}.
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أبابيل (٥) الإيرانية المسيرة .. قدرات ولائية تبعية
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