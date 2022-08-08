المقالات

قدرات المقاومة الصاروخية وهجوم سيبراني على مواقع صهيونية من العراق


إياد الإمارة ||

 

المشهد في فلسطين المحتلة من قبل الكيان الصهيوني يدعو للفخر وهو مكلل بعطر الشهداء الذين تناثرت أشلائهم هذا اليوم جراء العدوان الصهيوني الإرهابي الذي لم يترك طفلاً أو شيخاً أو إمرأة في منرلها..

المشهد في فلسطين المحتلة وقد أصبحت فلسطين قبضة واحدة وهي توجع الصهاينة المحتلين ضرباً لم تفلح القبة الحديدية في صده وهذا كله ليس كل ما لدى المقاومة.

الكيان الصهيوني الإستيطاني الإرهابي الغاصب لأرض فلسطين المقدسة يعيش الذعر والهلع وهو يرى قدرات مقاومة الشعب الفلسطيني التي أمطرت سماء الكيان الصهيوني بوابل من الصواريخ النوعية التي عجزت عن ردعها قبة حديدية تبين أنها من قش هش..

يعيش هذا الكيان الإجرامي الذعر والهلع وهو يرى أمة المقاومة تتحد من أقصاها إلى أقصاها من أجل "أقصاها" فأي نصر هذا الذي يتحقق؟

أمة المقاومة يشد بعضها أزر بعض لم تفلح كل محاولات التطبيع من التقطيع وتستمر أمة المقاومة يشتد عودها يوماً بعد يوم إلى أن يتحقق النصر وتشرق الأرض بنور ربها..

هجوم سيبراني من داخل العراق يصيب موقع بلدية مدينة سيدروت الحكومي ويعطل على الصهاينة وصول تحذيراتهم وإنذارات فتح الملاجئ..

هذه الأرض المقدسة في كل جزء منها تثور غضباً ضد الصهاينة الإرهابيين حتى تُلقي بهم في البحر قريباً إن شاء الله.

كلنا مع فلسطين..

قلوبنا، وعقولنا، وأصواتنا، وأقلامنا، كلها هناك في فلسطين مع الفلسطينيين في ثورتهم التي لن تتوقف حتى تعود شجرة الزيتون تظلل محاريب المصلين في أرض المعراج أرض الأنبياء والرسل قبلة المسلمين الأولى..

كلنا مع فلسطين قضيتنا في بلدان العرب والمسلمين حتى تتحرر من دنس الصهاينة الإرهابيين المحتلين.

إنهم يرونه بعيداً ونراه قريبا..

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هدف ثّورة الإصلاح الحسينية
قدرات المقاومة الصاروخية وهجوم سيبراني على مواقع صهيونية من العراق
أسس الاصلاح الحسيني..
الاستفلال لا يعني الانعزال..!
علي الاكبر شخصية محورية اساسية في الطف
في إعادة تعريف "حوار الطرشان"
سياسة اميبية(اميبيا سياسية)
وَمَضَّاتٌ مِنْ سِفّرِ الحُسَينِ (4)أَنّهارُ الدُمُوع
كربلاء .. مآساة وطريق..! 
اعلام تكتل الساخطين ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.8
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.87
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك