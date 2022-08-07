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علينا في العراق إدانة الإعتداء الصهيوني على الفلسطينيين


إياد الإمارة ||

 

مشاكلنا الداخلية وتماحك قوانا السياسية وإستحقاقاتنا الشرعية الملحة في هذا البلد لا تمنعنا عن القيام بالدور المطلوب إتجاه القضية الفلسطينية وشعب فلسطين الذي يتعرض لعدوان إرهابي صهيوني مستمر بغير وجه حق.

علينا إدانة العدوان الصهيوني على الفلسطينيين وشجبه والمبادرة إلى تقديم كل أسباب الدعم والمساندة للفلسطينيين الذين يتعرضون إلى إرهاب الصهاينة وإجرامهم المستمر.

موقفنا من القضية الفلسطينية واضح جداً وقد أكده البرلمان الحالي الذي إتخذ قرار مقاومة التطبيع مع الصهاينة ومنعه في العراق.

نحن نعتبر الصهاينة وجود غير شرعي على أرض فلسطين العزيزة العربية والإسلامية، وبالتالي فلا نعترف بوجود دويلة "إسرائيل" المزعومة ونظرتنا للصهاينة بأنهم مجموعة إرهابية غير شرعية تغتصب أرض فلسطين وتهدد المصالح العربية والإسلامية في المنطقة.

على القوى السياسية العراقية التي أيدت تجريم التطبيع أن تعضد مواقفها المشرفة السابقة وتستمر بمساندة الشعب الفلسطيني لا سيما وهو يتعرض هذه الأيام إلى عدوان صهيوني وحشي.

إن الصهاينة الإرهابيين لا يفرقون في إستهدافهم بين فلسطيني وعراقي كما لا يفرقون بين القوى السياسية العراقية التي تقف حائلاً دون التطبيع معها، لذا علينا أن نتوحد سوية بإدانة سياسية وشعبية تعكس مدى وعينا وحرصنا وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا الحقة.

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