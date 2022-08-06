المقالات

كرب وبلاء وتضحية الإمام الحسين لأجل الإصلاح في نفوس الأمة ....


هشام عبد القادر ||   انطلقت هجرة الإمام الحسين عليه السلام من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة ..في شهر رجب وبقي في مكة شهر شعبان وشهر رمضان المبارك وشهر شوال وذي القعدة وثمانية ايام من ذي الحجة انطلق في يوم التروية إلى كربلاء المقدسة وعزم بنيته العمرة بدل الحج لما توعد يزيد الملعون اقتلوا الحسين ولو كان معلق بجدار الكعبة وكانت نصيحة محمد الحنفية ابن الإمام علي عليه السلام لأخوه الإمام الحسين عليه السلام أن يهاجر لليمن حيث اليمن بلد انصار رسول الله وانصار الإمام علي عليه السلام وهم ارق قلوب والين أفئدة ولقد حضيت معركة كربلاء المقدسة ان يكون اصحاب الإمام الحسين عليه السلام   من اليمن مستشهدين بين يدي الإمام الحسين عليه السلام' خروج الإمام الحسين عليه السلام بثورة ضد الظلم الأموي والهدف الإصلاح في الأمة 'وهذا الخط والهدف هو اساس الإسلام وهدف كل الرسالات السماوية ' وكانت التضحية لاعظم خلق الله من آل محمد عليهم السلام سبط الرسول ووصي رسول الله وسيد شباب اهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام لأجل إقامة دولة العدل والحرية 'كان اول التائبين من الخصم واعداء الإمام الحسين عليه السلام هو الحر ابن زياد الرياحي التميمي من أشهر القبائل وهذه التوبة غيرت المعادلة من خط الإنحراف والهلاك والنار إلى خط النجاة والبشارة بالجنة وحسن الخاتمة ' إذا نستنتج من أهداف الثورة الحسينية التي انطلقت منها كل ثورات العالم هو الإصلاح والتصحيح وإقامة دولة العدل ' وبهذا المسار هو خط الأحرار وما يجري اليوم منذ إنطلاق ثورة روح الله الخميني قدس الله سره لليوم كلها ثورات استمدت نورها من ثورة ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام ' وهكذا كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء هذا الخط هو الوحيد سفينة النجاة اسرع الطرق للوصول لسدرة المنتهى فالهجرة للإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة مثلها مثل الإسرى من. مكة إلى القدس ولكن المعراج إلى سدرة المنتهى هي كربلاء المقدسة منتهى العشق والوصول هي أرض المحشر تهوي إليها القلوب وهي قبلة الأحرار' وباب النجاة والخلاص ومحطة الوصول وغاية ومنتهى العاشقين فهي باب العرفان لمعاني البقاء والوصول ومعراج النفس ودرجة الكمال لمعرفة البقاء والخلود بمعاني إنا لله وإنا إليه راجعون' اللهم اهدنا وبصر قلوبنا لمعرفة حقيقة الجهاد للنفس وجهاد الطغيان والفساد على بصيرة وخط ونهج هجرة الجسد والروح إليك حتى تصل بنا إلى دار السلام والخلود جوار اكرم وافضل واعظم الخلق ندخل من باب المحبة والمودة المفروضة على الخلق اجمعين جوار سيدنا محمد وآله عليهم السلام والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رجال من  السماء ..والى السماء  
كرب وبلاء وتضحية الإمام الحسين لأجل الإصلاح في نفوس الأمة ....
العباس منهل البصيرة.. 
كفيل زينب مشروع إلهيّ..
عبارات / اسقاط النظام يعني يسقط كل شيء
كذبة صيام الرسول محمد ص عاشوراء محرم..!
ايثارالعباس درسا للاحرار 
عاشوراء التي وحدّت الشيعة عبر القرون
ماذا كانوا يبتغون من ذبح الحسين وأهل بيته وأنصاره؟!
الشيعة و استثمار الفرصة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1492.54
الجنيه المصري 76.39
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
Mustafa : الى رحمة الله ربي يعوضه الجنة ويصبر اهله وينتقم من القتلة المجرمين ...
الموضوع :
تشييع المستشار في الداخلية اللواء سحبان الوائلي
حوبة : ونسمي نفسنا دولة !! ومن نذكركم انراعي الدبلوماسية ونختار عباراتنا بدقة لان ندري همجيتهم وين اتوصل !!!!! ...
الموضوع :
هكذا اصبح البرلمان العراقي بعد دخول اتباع التيار الصدري ( تقرير مصور )
مواطن : هو هذا مربط الفرس مشتت بي مكر البكر وشر صدام ...
الموضوع :
حركة حقوق: الكاظمي يخطط لتغييرات سياسية وأمنية بالتواطؤ مع الامريكان
eetbgfdf : الكاظمي شخص منافق وهو احد وكلاء ال سعود الارهابيين في العراق يهدف لتحقيق مآرب ال سعود في ...
الموضوع :
النائب عن صادقون علي الجمالي : الكاظمي مرفوض جملةَ وتفصيلاً ولن يتم التجديد له
ليا ديب : هذه القصيدة روووووعة عنجد كتيرر حلوة ...
الموضوع :
قصيدة من وحي كربلاء
رأي : قلم رصين ... يدعو للاصلاح والتنقيح وان علا موج الجهلة ...
الموضوع :
الدين الاجتماعي
ابو اية : إبداع مستمر العزيزة موفقة يااصيلة ياانيقه استمري رعاك الله ...
الموضوع :
شَـراراتُ الفِتَــنْ ..!
bwdtyhgg76 : ان اراد ساسة السنة والاكراد البرزانيين ابتزاز قادة الشيعة في تشكيل الحكومة وعرقلتها من اجل الحصول على ...
الموضوع :
الإطار التنسيقي يطالب حكومة تصريف الاعمال بإلغاء الاوامر الادارية والتعيينات الجديدة
حمزه المحمداوي : الكلاديو ...
الموضوع :
منظمة (الغلاديو) السرية تم تفعيلها في العراق..!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين . ربما ...
الموضوع :
بالفيديو ... في حديث شيق الاستاذ في الحوزة العلمية بالنجف الاشرف الشيخ احمد الجعفري لا تنساقوا وراء القائد الجاهل
فيسبوك