نهاية حقبة وبداية أخرى..!

إياد الإمارة ||

لنقولها بكل صراحة وإن كانت هذه الصراحة لا تُرضي بعضنا لكن علينا أن نقف أمام الواقع كما هو لا كما نرغب أن يكون ونحن أبعد ما "يكون" عن مساحات التأثير فيه!

بعض خطوات البعض كانت غير مدروسة وكأنهم قد إنساقوا للفخ بمحض إرادتهم فتحالفوا على أنفسهم وأحدثوا شرخاً كبيراً بينهم وبين جمهورهم وهذه عواقب سذاجتهم وهذه عواقب لهاثهم خلف مصالح دنيوية زائلة سوف تسحقها جرافات الحقبة الجديدة!

لقد قلنا وكتبنا نحذر لأكثر من مرة ومرة من مغبة تصرفات أبعد ما تكون عن الحكمة وتقدير مصالح الناس لكن عجب قومنا منعهم من أن يتزودوا بما ينفعهم وينفع الناس، يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام:"العُجُب يمنع الإزدياد".

غربال هذه البلاد اسقطهم وسيُبدلوا بغيرهم..

وتلك سنن التاريخ ولن يتمكنوا من مواجهتها لأنهم عزل من كل شيء حتى من لحظة دعاء إلى الله تبارك وتعالى..

علينا أن نشحذ هممنا ووعينا لمواجهة المرحلة المقبلة الصعبة وأملنا بالله تبارك وتعالى وبمقاومتنا الواعية..

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