المقالات

أيام قادمة صعبة جداً على العراقيين..


إياد الإمارة ||

 

هذه هي الحقيقة التي يجب أن نقر ونعترف بها أمام أنفسنا قبل الآخرين ونحن نستقبل أيام الصيف العراقي الساخنة .. الحقيقة هي إن الأيام القادمة ستكون صعبة جداً على العراقيين وقد بدأت مع قرار رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي الجائر الذي كان ثقيلاً جداً على ذوي الدخل المحدود والفقراء ولن تنتهي بحكومة ومؤسسة تشريعية غير قادرة على تحقيق آمال الناس وتطلعاتها لأنها غير مهتمة بتحقيقها أساسا.

أنا على يقين بأن هؤلاء الذين رفعوا سعر صرف الدولار مقابل الدينار لا يكترثوا لأوجاع الناس ولن يكترثوا لها خلال الأيام القادمة الصعبة، بل سنجد أمامنا ما هو أشد قسوة ومرارة على العراقيين من هذا القرار الجائر..

١. سيضيق العيش على المواطنين بقرارات أكثر جوراً وتعديا..

٢. سيستشري الفساد أكثر من قبل بل سنشهد فساداً غير مسبوق ولن يُسمح لأحد بأن ينبس ببنت شفة.

٣. ستُقمع الحريات بقرارات حكومية سيصوت عليها البرلمان بالأغلبية.

٤. ستُبدد الثروة العراقية بين الأُردن ومصر والحصة الأكبر ستكون من نصيب الكيان الصهيوني وعندها سينفع منقوع أَوراق قرار تجريم التطبيع البرلماني لعلاج الأمراض العقلية المزمنة شريطة أن يُشرب على معدة فارعة مدة يحددها قادة الكتل الرياضية بروح رياضية.

٥. لن يكون العراقي آمناً على نفسه وماله ووظيفته إلا ان يكون....

لم تحسب الكثير من القوى السياسية العراقية حساباً لهذه الأيام المتوقعة في ظل:

١. أداء لم يكن بمستوى الطموح.

٢. وتحالفات هشة وغير منصفة وكانت على حساب العراقيين "الضحايا" تحديدا.

٣. وعلاقة غير ودية تماماً مع جمهور آمن بها ودعمها ومنحها أكثر من فرصة وفرصة لتصحيح مسارها لكنها لم تستثمرها كما ينبغي أو لم تستثمرها بالمرة.

والعاقبة سيئة وسيئة جدا.

٤. صمت غير مبرر وغير مسؤول من جهات دينية "عليا" قررت الإحجام عن الوقوف مع الناس في معاناتها لأن الكتل السياسية لم تصغ لها في يوم من الأيام!

في إشارة "خضراء" لمَن يريد إستغلال الفرصة على حساب العراقيين.

"فرصة لا تُضيعُ"

َسيصنعوا ما يصنعوا بالعراقيين بقرارات يبدو انها شرعية!

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
شهر أيار شهر العمال..!
البقيعُ..ومقابرُ أُخرى..!
ماذا تعرف عن الشورجة أو الشورچة ؟!
بصمات القائد..!
نهاية حقبة وبداية أخرى..!
حظر التطبيع لايكفي لوحده..
قانون تجريم التطبيع ألتفاتة صحيحة
أيام قادمة صعبة جداً على العراقيين..
هل سمعتم بالقانون الجديد "ممنوع الكلام"؟!
تعاطف شعبي واسع مع النائب باسم خشان        
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1538.46
الجنيه المصري 80.13
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
اه : احسنت في وصف السيد السيستاني نعمة من اكبر النعم واخفاها !!!!! انه حسن العصر فالعدو متربص به ...
الموضوع :
شكر النعمة أمان من حلول النقمة
ازهار قاسم هاشم : السلام عليكم : لدي اعتراض بعدم شمولي بقانون خزينة الشهداء بابل علما انني قدمت الطلب كوني اخت ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ali alsadoon : احسنت استاذ . كلام دقيق وواسع المضمون رغم انه موجز .يجب العمل بهذه التوصيات وشكل فوري . ...
الموضوع :
خطوات للقضاء على التصحر وخزن المياه الوطنية 
رأي : لا اتفق فلم تثمر الفرص الا لمزيد من التسويف وعلى العكس نأمل بارجاع الانسيابية وعدم قبول الطلبة ...
الموضوع :
مقترحات الى وزير التربية ..
رسول حسن : احسنت بارك الله فيك. سمعت الرواية التالية من احد فضلاء الحوزة العلمية في النجف الاشرف : سأل ...
الموضوع :
يسأل البعض..!
رأي : الله يلعنهم دنيا واخرة والله يحفظ السيد من شرار الخلق اللي ممكن يستغلوهم اليهود ...
الموضوع :
بالفيديو .. تامر اليهود على الامام المفدى السيد السيستاني
Riad : تخرجة من كلية الهندسة وتعينت بعد معاناة دامت ٨ سنوات وجمعت مدخراتي ومساعدة الاهل وتزوجت ورزقني الله ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
حسن عطوان عباس الزيدي : رحم الله الشيخ الصدوق الصادق اسميه الصادق لانه عاش فتره متسلسة بعد استشهاد الامام الحسن العسكري والامام ...
الموضوع :
الشيخ الصدوق حياته وسيرته / الشيخ الصدوق رجل العلم والفضل والاجتهاد
رسول حسن : اولا منصب رئيس الجمهورية ليس من حقكم بل التنازلات جرأتكم على الاستحواذ عليه ثانيا انتم متجاهرون بالانفصال ...
الموضوع :
مهزلة المهازل ..... حزب البارزاني: طلبنا “عطوة” من المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان!
yous abdullah : ما استغرب كل هذا منهم هم عباد السلاطين والظالمين لكن يوم القيامة قادم وعند الله تجتمع الخصوم ...
الموضوع :
بالوثائق الشيعة كفار يستحقون القتل: فتاوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن ابن جبرين !!
فيسبوك