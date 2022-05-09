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المحلية تقود الى العالمية (چا شمالكم يحظي)


عزيزالإبراهيمي ||

 

هذه الكلمة المتداولة لها كثير من المصاديق في الحياة الأدبية والفنية

فديستوفيسكي الأديب الروسي الأشهر كانت احداث رواياتها تدور في المدن والشوارع التي نشأ فيها والحانات التي ارتادها وتفاصيل الحياة البسيطة التي عايشها

نجيب محفوظ في روائعه  التي نال عليها جائزة نوبل في الأدب كانت احداث أعماله تدور في الحارات التي عاش فيها والمقاهي التي جلس فيها والفتوات والبشوات والعواهر التي عاصرها فكان تصويره لتلك الأحداث صادقا بعيدا عن التكلف والتصنع لذلك نال تلك الشهرة والجائزة العالمية الاولى

محمد قاسم نجح في بيئته ومساحته الفنية التي يجيدها ولكن تلك المشاهد التي أداها في المسلسل الأخير جعلت منه كومبارس وأخرجه بمظهر قد لا يتعافى منه الى امد ليس بالقصير

الشرقية لا تعطي البطولة الا لمن ينسجم معها في الفكر والتوجهات وان لم تستطع تجنيده فتسعى جاهده الى تشويه صورته وجعله تابعا ثانويا

يبقى العتب على عدم وجود مؤسسات جنوبية ترعى تلك المواهب وتفتح ساحات بعيدا عن ابتزاز البزاز

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المحلية تقود الى العالمية (چا شمالكم يحظي)
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