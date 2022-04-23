عاجل : رداً على "المخلب القفل".. هاكرز عراقيون يطيحون بمواقع سيادية تركية بينها رئاسة الجمهورية
المقالات

ليلة وداع امير المؤمنين علي "ع"خير من الف شهر من حكم بني امية...


هشام عبد القادر ||   مصيبة حلت بالوجود في ليالي شهر رمضان المبارك من ليلة التاسعة عشر حتى ليلة الحادي والعشرون من شهر رمضان المبارك ..فلم يكن فيها معزي من البشر إلا قليل لبيت النبوة عليهم السلام وذالك طفح الناس من عدالة امير المؤمنين علي عليه السلام وفرح الناس بفساد بني امية والاموال التي اغدقها معاوية لكل انصاره وفتح سجن الشهوات للانفس التي تهوى الدنيا.. فبذالك الأعوام الأموية لا تساوي ليلة من ليالي القدر العلوية إنها ليالي الإمام علي عليه السلام وخير العزاء هو من جبرائيل عليه السلام الذي صاح بالسماء  تهدمت اركان الهدى ..والروح الفاطمية روح رسول الله التي بين جنبيه هي المعزية لقد قتلوا العرفان والمعرفة إمام العارفين والمتقين ..أمير المؤمنين ويعسوب الدين.. إنه باب مدينة العلم والحكمة باب المدينة الفاضلة التي يعشقها الحكماء والفلاسفة فلا دخول لأي علم بالدنيا والأخرة إلا من باب الإمام علي عليه السلام فهو النفس الملهمة لكل خير.   في ليالي القدر لا دخول لابواب الرضا إلا إذا استلهمت الأنفس المعرفة من باب المعرفة وهو الإمام علي عليه السلام الذي أهداء للأمة ادعية مستحبة في شهر رمضان المبارك فهو الذي يجود على الأمة بليلة خير من الف شهر من حكم بني امية الذين طغوا بعده ...وانحرفت الأمة لليوم هذا الحاضر وهذا الإنحراف امتداد من كل المنحرفين الذين زاغ قلوبهم عن معرفة الإمام علي عليه السلام.. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عفا الله عن ماسلف..!ّ
العدالة والانسانية والبطولة
إطفاء نار الفتنة قبل أن يشتد أوارها
ليلة وداع امير المؤمنين علي "ع"خير من الف شهر من حكم بني امية...
أسس رخوة.. النتيجة أنظمة حكم فاشلة..!
عودة الإرهابيين من بوابة الخلافات السياسية...
الاستبدال ناقوس خطر..
عن ابي هلا (الحاج باقر)..!
المماطلة في تشكيل الحكومة وضررها على الشعب العراقي
من يقود من.. المركز يقود الاقليم ام الاقليم يقود المركز؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 78.68
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.85
التعليقات
ابو علي : عيني شيخ قيش رحمة للشهداء ممكن تصعد اللهجة ضد هذا المشروع شوية اكثر ...كالطلب من الشعب ان ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي يعلن رفضه مد أنبوب الفاو - العقبة النفطي
محمد غضبان : هذا ليس بمشروع يناقش فيه موضوع تكاليفه او جدواه الاقتصادية فالموضوع اوضح من الشمس في رابعة النهار. ...
الموضوع :
خبير يوضح أسباب الرغبات الحكومية الجامحة لتنفيذ أنبوب العقبة
مواطن : حسبنا الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
السويد.. سياسي دنماركي متطرف يضرم النار بنسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة
راي : لا اعلم لما لم استسغ روح المقال ..... روح المقايسة ونظرة سطحية بعض الشيء مع جل احترامي ...
الموضوع :
إيران تليق ببقية الله
عبدالحسن علاوي بدر : معالي السيد رئيس مجلس الوزاء المحترم م / مظلومية سيدي الكريم سيادتكم على علم بأن دور النفط ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ام زيد العبيدي العبيدي : احسنتم بارك الله بكم ...
الموضوع :
الصرخي البتري معول الوهابية
رأي : العشرينيون والثلاثيون والاربعيون يشاطروكم الاحزان مواليد الستينات محظوظون اول ٢٠ عام ومن ثم ذاق رجالها الامرين في ...
الموضوع :
تمام فجر اليوم ١٦ نيسان ٢٠٢٢ دخلت الخمسين..! 
رسول حسن : الشفاء العاجل ان شاء الله. ...
الموضوع :
گول الساعة بالسبعة 
مواطنة : رحمها الله وهنيئا لها حسن العاقبة احسنتم ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
حميد مجيد : رحمها الله وطيب ثراها وجعل مثواها الجنه بفضله ورضاه ...
الموضوع :
إكرام الحسني شهيدة..وأنعم بها من مهتدية
فيسبوك