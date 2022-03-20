المقالات

إنتخابات أم تحالفات أم رؤية جديدة ؟!


إياد الإمارة ||

 

▪️ المشهد السياسي العراقي معقد للغاية ويبدو أن صراع الإرادات على أشده بين كافة الأطراف أو أغلبها إذ المكون السني قد حسم أمره نسبياً بتدخل خارجي معلن لم تخفه الطبقة السنية السياسية المتحالفة وهو تسافر من الإمارات إلى تركيا ..

لكن الأمر متعلق بالأكراد وبالشيعة الذين لم يتفقوا فيما بينهم على قضيتين أساسيتين هما رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وبدونهما لن تكون هناك عملية سياسية.

السرعة التي انتخب بها رئيس البرلمان كانت بداية غير موفقة إلى حد ما وما كانت لتكون لولا تدخل خارجي يبدو أنه فقد تأثيره الآن.

وفي حال عدم التوصل إلى إتفاق حول المنصبين الآخرين فإن العراق ماض إلى إنتخابات جديدة قد تُغير الخارطة الإنتخابية الحالية بنتائج أخرى وهي ستتغير فعلا.

▪️ شخصياً -مواطن- أنا مع إعادة الإنتخابات مرة ثانية وهذا أمر طبيعي جدا، فكما دعونا إلى إنتخابات مبكرة لم تكن مبكرة ولا بنتائج عكست إختيار الناخب الحقيقي لماذا لا تكون هناك إنتخابات جديدة مبكرة حقيقية وتكون نتائجها هي الأخرى حقيقية غير مزورة؟

أغلب القوى السياسية في كافة المكونات غير مقتنعة بتتائج الإنتخابات وهي وإن احترمت قرارات القضاء لأنها تحترم القضاء لكنها بقيت غير مقتنعة بالنتائج لذا لتعاد الإنتخابات مرة أخرى بآليات مختلفة بعيدا عن إدارة إماراتية مشبوهة وطريقة أثبتت إنها أكثر تعرضاً للتزوير من غيرها من الطرق التي سبقتها.

وأعتقد إن مَن يثق بجمهوره ونتائجه سيوافق على إعادة الإنتخابات مرات ومرات.

▪️ شخصياً -مواطن- لستُ مع حكومة حصص الكتل على أساس مصلحة المواطن أنا مع حكومة "أغلبية" تؤمن ببرنامج واضح وصريح ومعلن ضمن مدد زمنية محددة ..

الأغلبية ببرنامج حكومي يلمس العراقي نجاحه من اليوم الأول خال من الأعذار وخصوصاً عذر التركة الثقيلة التقليدي.

شريطة أن تكون هذه "الأغلبية" وطنية شاملة لا أن تنحصر على فئة معينة دون غيرها بحيث "يتوافق" الجميع على تحقيق أغلبية على مكون معين دون غيره ويتوافقوا بكل شيء دون ذلك!

لتكن هناك كتل سياسية "ببرنامج حكومي واضح وصريح ومعلن" تقود البلد بطريقتها وهناك كتل سياسية معارضة تحمل رؤية مختلفة، وفي حال نجاح البرنامج الحكومي فهذا غاية المنى أما بفشله عليهم الإنسحاب والتنحي لا التعكز على تبريرات حفظها العراقي حفظ أرقام همومه ومعاناته.

▪️وإن تعثرت الأغلبية ليتوافق الجميع بلا إستثناء على طريقة إدارة البلد ولكن بطريقة البرنامج الحكومي "الواضح والصريح والمعلن" القابل للتحقق ضمن مدد زمنية محددة..

التوافق لا يعني العودة إلى المربع الأول وإلى مصطلحات فضائيين وورقة بيضاء ولم نرَ ولم نسمع إلا عن أيام سوداء رُفِع فيها سعر صرف الدولار مقابل الدينار ولم ترتفع أي مفردة من مفردات معاناتنا الكثيرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أرادوا ذبح العراق من الوريد 
إنتخابات أم تحالفات أم رؤية جديدة ؟!
صراع الكبار من اجل النفوذ
فبركة صورة ممثل مصري !
سلعة الخوف
مقهى ..!
شعر وشاعر(حديث الكوستر)
إنّا غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُراعاتِكُمْ، وَلا ناسِينَ لِذِكْرِكُمْ..
مملكة الاطفال المخيفة..!
الجدار العازل بين القدس والأحرار...
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 387.6
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.81
التعليقات
فائق عبد الكاظم ناصر الاسدي : احسنت بارك الله فيك لقد اصبت الهدف في هذه الكلمات القليله لكنها ثقيله في ميزان المغزى والمعنى ...
الموضوع :
إصبع على الجرح..حكاية للوزن واالقياس ..
أهل الاسلام : الكيان الصهيوني لا مكان له في الشرق الأوسط ويجب التخلص منه باسرع وقت ممكن ليعيش العالم العربي ...
الموضوع :
مصادر عراقية: مقتل وجرح عدد من ضباط الموساد في الهجوم الصاروخي على اربيل
الحلفي : عاشت ايدك والله فعلا ذبخونا ذولة الهتلية ...
الموضوع :
الذباب المعمم !!
ثائر علي : الحرص على المجتمع من اهم صفات القائد الناجح ويجب ان يكون ضمن معايير الله تعالى لا معايير ...
الموضوع :
الانفراج السياسي بين المناورة والحقيقة
حسن هادي : انا قادم اليوم من تركيا بالرحلة 656 علی البيكاسوس... وبعد استلام الحقائب نسيت كيس خاص علی كرسي ...
الموضوع :
مطار بغداد الدولي .. شكوى دائمة من غياب الخدمات وتأخر إقلاع الطائرات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
فيسبوك