الجدار العازل بين القدس والأحرار...

هشام عبد القادر ||

معظم المفسرين يفسروا القرآن على محمل وجهة معينة وله عدة محامل من نواحي الرؤية .فالبعض يعتقد إن الجدار العازل هو من الحجارة ..او الحديد ...هذا محمل ووجه من التفسير ولا نقول لهم ليس صحيح بل وجهة نظر واحدة من عدة اوجه متعددة ..ثانيا الجدار العازل هم الأعراب الخونة ..الذين باعوا قضية القدس هذا جدار اخر ..وهناك جدار آخر هي مملكة الشر مملكة آل سعود جدار لابد من تحطيمه ليفتحوا الباب لتحرير القدس ..وعليه ...يجب الوحدة واساس الوحدة العربية والإسلامية الإلتفاف حول قيادة موحدة فكل قيادات الجبهات ترشيح قائد واحد ..وبقية القادة يضلوا قادة لا نقول انهم ليسوا قادة بل ترشيح مجلس موحد للجبهة الموحدة لمواجهة قوى الشر العالمي اول الشر قرن الشيطان لابد من كسر قرن الشيطان ومواجهة الشيطان الأكبر ..وادواته ..وتصحيح الخلل الداخلي في الأوطان ..بالتمسك بهذا المجلس الموحد الذي لا يقبل التفرقة ...

والله خير ناصر ومعين..

والحمد لله رب العالمين