عاجل : هجوم سيبراني واسع وغير مسبوق على عشرات المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاسرائيلية التي تنتهي بـ gov.il وتؤكد توقفها عن الخدمة
المقالات

قامت دولة الله ...


  هشام عبد القادر ||   سلم الصعود والإرتقاء هو عون ومدد من الله واما الهبوط هو من الشيطان ...اليوم العالم يمر بمراحل لم يشهد لها مثيل في الأيام الماضية العالم دخل بمرحلة مشرقة بالأمل والحياة والخير والنور المشرق. هكذا التحليل لدينا حسب فهمنا اماهناك من يقول سيدخل العالم بحرب عالمية ثالثة ..ودمارشامل ..كلا حسب تحليله ...فعالم اليوم الصعود هو لشمس محور المقاومة والخير بيدهم والنور يسعى بين أيديهم فقط لا يأس من روح الله والمزيد من السعي والعمل في وحدة الصف ..واستخراج خيرات الأوطان لأهلها واستثمار القدرات والمهارات وتحسين الإنتاج في كافة المستويات العلمية والعملية والنظرية والتطبيقية فقط الخروج بهذه القدرات للواقع وتفعيلها ..وإشباع الحاجات للشعوب فاليوم عصر الصحوة والنهضة عكس ما يتصور البعض إنه زمن الجوع صحيح إننا نمر بحرب وصراع عالمي ولكن المبشرات هي لشمس محور المقاومة فقط يحتاج رص الصفوف وترتيب المهام والقدرات واحتوى الخيرات والبركات التي تشرق على ساحات الميادين التي تمتلكها قوى دول محور المقاومة ..فالمؤشرات بالخسارة والهبوط هي لقوى الشر العالمي. إنهيار اقتصادي وسلاحهم الفتاك الذي يستعرضوا به ليس لهم القدرة في الدخول بالحرب العالمية الثالثة ..فقط اتضحت الصورة إنهم متفرقين اكثر ما المسلمين متفرقين ..فعلى شعوب المقاومة والمؤمنين اللجوء لعالم الإسلام الحقيقي الذي يدعوا للوحدة والرحمة والقوة وتسخير السموات والأرض للصالحين وليس للفاسدين ...نحن على ثقة بذالك وتفعيل هذا الإيمان يتبعه عمل صالحا صادقا وإخلاص ويقين. وحركة شمولية من كل شعوب محور المقاومة والإلتفاف حول قيادة دول محور المقاومة. رسالتنا بقيام دولة الله اي دولة العدل والمساواه والحرية لكافة الشعوب الإنسانية بمختلف اللغات وايضا الأفول لمحور الشر بالعالم الذي يتباهى بقوة السلاح ولم يتباهى بقوة العمل الصالح والخدمة للإنسانية والدعوة للوحدة في بالفطرة الإنسانية التي تميل لجانب الخير ولا تميل لجانب الشر.   لذالك حسب ما تقدم دولة الله اتية بالسعد وليس بالشقاء للأمة .. هذا املنا الكبير في سلم الصعود والإرتقاء نحو افاق السموات وليس الهبوط والنزول بدرجات النفس الأمارة بالسوء بل الصعود نحو اعلى درجات وهي درجة دنى فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى درجة اليقين هو معكم أينما كنتم نعم أقرب من حبل الوريد ...النصر آت استعدوا للإحتفال الكبير والفرح بيوم نصر الله ووحدة الشعوب كافة ..ولا نيأس من روح الله فقط اختم رسالتي الإيمان واليقين وعدم الشك ضروري من عمل وإخلاص وحركة وليس الجمود واليأس.   لإن اليأس هو اسفل درجات الهبوط .. لإن الصعود إيمان ويقين وعمل واما الهبوط يأس وإحباط وشك وكسل وجمود.  والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأتفاق النووي على حافة الهاوية .
هل تحبون علي الاكبر ؟!
قامت دولة الله ...
النبح المحبوس عند بّلاع الموس .. !
مختبرات أسلحة بايلوجية ومراكز متقدمة "للموساد" وريبر في أربيل.. ! 
الشباب امل الامة وسر نهضتها..علي الاكبر عليه السلام انموذجا
معادلة الردع الجديدة: كل إعتداء سيلقى الرد المناسب
ويسألونك عن السيادة فعلمها عند الله،!
واكثرهم للحق كارهون..!
كيف ستولد الحكومة العراقية ؟!                                               
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
قيس شهاب احمد : مرحبا اريد تقديم شكوى على شركة زين لقد اشتريت بطاقه تعبه بعد محاوله دخولها يتضح ان هاذي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
مواطن : ليست ببعيدة عن اهل البيت ع سلامتكم ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يروي قصته مع الغدة السرطانية وكرامة الإمام الحسين صلوات الله عليه
طلال صباح يعقوب : إلى معالي الوزير النفط المحترم. السلام عليكم اني المواطن (طلال صباح يعقوب) من سكنت كركوك وكنت موظف ...
الموضوع :
شكوى الى وزارة النفط , والوزارة ترد على الشكوى
محمد الهندي : من أمن العقاب أساء الأدب لو ينفذ حكم الإعدام بحق المجرمين ومنهم الارهابيين والمتاجرين بالمخدرات لما وصلنا ...
الموضوع :
اصابة ضابط خلال مداهمة لوكر مخدرات في كربلاء
علي : حرامي ابو رغيف ...
الموضوع :
المحكمة الاتحادية تحكم بالغاء الامر الديواني الخاص بتشكيل لجنة تحقيقية في قضايا الفساد التي يتراسها احمد ابو رغيف
محمد : معقولة .. تم تهريبة نعم زين أبوه المحافظ الأسبق هل تم التحقيق وياه ؟؟ زين معقولة ما ...
الموضوع :
الكشف عن معلومات أمنية تفيد بهروب نجل محافظ النجف بعد قرار العفو مباشرة
هيثم حسين علي النجدي : قدمت طلب ارض هجره ومهجرين من سنه ٢٠١٣ ولحد الان لم استلم او ابلغ .. كل الاحترام ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
عباس محمد كاظم : التفاتة رصينة لمادة التربية الاخلاقية مقرونة بالسلوك الإنساني من السيد عبد الجبار الشبوط ..نأمل تبنيها مستقبلا لعلها ...
الموضوع :
مدارس اهلية غير ربحية
كامل أبو علاء الكعبي : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ م/ اليوم العالمي للقرآن 27 من شهر رجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ...
الموضوع :
۲۷ رجب الیوم العالمی للقرآن الکریم ...
احمد : سلام الله عليكي ياام البنين ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
فيسبوك