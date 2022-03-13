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الإسلام مذبوح من الوريد إلى الوريد والمسلمين في أمواج البحار ...


 

هشام عبد القادر ||

 

من يشاهد أعمال مملكة قرن الشيطان يقول على الإسلام السلام ليس بهذا التعبير إن الإسلام باقي بأركانه على عاتق. آل سعود وإنما من يشاهد الظلم الذي يرتكبه آل سعود لم يحرك في قلوب المسلمين ساكن ..ملايين المسلمين يتوجهون نحو القبلة ويحجون في مكة ولا يشعرون من المتحكم بهذه الشعائر إنهم ارجس خلق الله هم آل سعود ليس لإنهم قاموا فقط بالحرب على اليمن بل ومزقوا الأمة جمعا وقتلوا الأمة جمعا واعدموا في السجون الأبرياء والعلماء وباعوا قضية القدس وفلسطين ...وأحرموا الشعوب من خيرات أوطانهم....بهذه الأعمال ذبحوا الإسلام من الوريد إلى الوريد..

أما المسلمين في أمواج الفتن غارقين واعظم الفتن السكوت عن الظلم والظالمين واي ظلم وظالمين اعظم من مملكة قرن الشيطان ....فالساكت عنهم هو شيطان والراضي فأفعالهم هو شيطان أكبر ..هذا التحالف الشيطاني لهم يد من البيت الأبيض ولم يعملوا اي عمل واي حرب إلا بتأييد من واشنطن من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ ومجلس الفتن الشيطاني الدولي ..

هؤلاء الظلمة لا ينفع معهم إلا القوة ...وإشهار السيف وكلمة الحق...التحالف الأعرابي والخلافة التركمانية جميعهم مطبعين مع بني صهيون هم تحالف الشر بالعالم ..ودويلات الخلجان الأعرابية محور ونقطة الشر جميعهم في بحر مملكة الشر ..وليس لنا في هذه الحرب الكونية إلا التوكل على الله وقول الحق ولا نخاف لومة لائم..

ونصر الله اليمن وشعب اليمن وجيش اليمن وقيادة اليمن وجعل الله اليمن هي سيف ذي الفقار تكسر قرن الشيطان..

ونصر الله كل دول محور المقاومة

والحمد لله رب العالمين

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