حقيقة المعراج وسر العطايا الكوثر...

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هشام عبد القادر || معراج النبي لسدرة المنتهى وانا مع طلاسم السيد الولي احمد ابن علوان الباهوت لما يتكلم كل لمحات علمه وروحه وقلبه الغاز طلاسم الكلمات سلام الله عليه وكل علومه باهوتية المعاني والله لم اجد اعظم من حب السيد احمد ابن علوان رحمه الله في العصور المتأخره كل ارفع المعاني كلها للزهراء عليها السلام مجنون غير مجنون فاطمة الزهراء حقيقة المعراج هي بذرة السماء والمعراج تلك البذرة التي لم تأتي من نبات الأرض.. وايضا هي الكوثر أية العطاء ولسوف يعطيك ربك فترضى لا يوجد آية عطاء غير الزهراء عليها السلام ...إنا أعطيناك الكوثر .. البركة في هذا الوجود من عطاياها سبحان الذي جعلها منتهى غايات عباد الله الصالحين لم نقول الطالحين.... اشهدي يا زهراء اني كتبت اسمك في قلبي وعقلي وروحي فانتي سموات عقلي وبركات كعبة جسدي وروحي الذي اعرج به الى سموات وعرش عقلي ولولاك ما ارتفعت روح ولا عرج جسد فانتي حقيقة المعراج وباب الصعود .. والحمد لله رب العالمين