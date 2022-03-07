المقالات

ما يحصل بين روسيا وأميركا وأوروبا اليوم لن يمحوه التاريخ،


 

 د. إسماعيل النجار ||

 

هُوَ ليسَ نِزاعاً عادياً على حدودٍ جغرافية، بَل صراعاً وجودياً إستراتيجياً عنوانه نبقىَ أو لا نبقىَ،

هكذا تنظر روسيا إلى خلفية الصراع الدائر بينها وبين الغرب بعنوانٍ أوكراني كواجهة للحرب،

الولايات المتحدة الأميركية من جهتها جَهَدت طيلة الثلاثون عاماً الماضيه إلى إضعاف روسيا الإتحادية إقتصادياً وزعزعة أمنها الداخلي والإقليمي، وإغراقها في حروبٍ جانبية، تمهيداً إلى تفكيكها ونزع أسلحتها النووية كما فعلت سابقاً بالإتحاد السوفياتي السابق،لتقضي على ما تبقَىَ في العالم من قوة تهدد أمنها القومي وإستفرادها بمقدرات الكرة الأرضية، 

ما حصلَ في الشيشان منذ عقود كانَ واحدة من ثمرات الجهد الأميركي لإستنزاف روسيا، والمظاهرات التي إندلعت في موسكو بوجه بوتين كانت أيضاً بجهدٍ وتوجيهٍ  أميركي، مما يدُل على أن اليد الأميركية التي كانت موجودة داخل الدولة السوفياتية العظمَىَ سابقاً وتسببت بتفكيكهِ لا زالت موجودة داخل روسيا الإتحادية المنافسة لها اليوم،

ما يحصل في أوكرانيا هو جزء من الخطة الأميركية التي وضعتها واشنطن وحلفاؤها منذ خمسة عشرة عام وإستعجلتها  وأمَرت بتنفيذها في زمانٍ ومكانٍ غير مناسبين بتاتاً،

الخطة الأميركية تستهدف الموارد المالية الخارجية لروسيا عبر خط الغاز الذي يُغذي أوروبا، من دون تأمين البديل لها، وإيقاف خط السيل الشمالي الكبير الذي يمر عبر ألمانيا يعتبرَ دليلاً واضحاً على النوايا الأميركية، والإنغماس الأوروبي في هذه الحرب ضد روسيا من خلال دعم أوكرانيا عسكرياً ومادياً بشكلٍ علني وضع اوروبا بعين القيصر الحمراء عدواً وهدفاً فيما إذا تطورت الحرب،

نقاط الضعف في الحملة الأوروبية الأميركية على روسيا، تكمن في عدم تأمين خط غاز بديل يسد حاجة القارة العجوز للإستغناء عن الغاز والنفط الروسي،

توقيت إشعال الأزمة في ظرف تجد روسيا نفسها في موقع الدولة المستهدفة أمنياً وعسكرياً بشكلٍ إستراتيجي للقضاء عليها، مما جعلها تقدم على خطواتها العسكرية بكل قوة وتهديد العالم بالسلاح النووي، ولمسَ الجميع جديتها بذلك. 

أخيراً فرض عقوبات مُفرطة على المصارف والشركات الروسية، ومنعها من المشاركة في مونديال الفيفا 2022 في قطر،

القيصر العنيد الذي تلقفَ هذه الإشارات نحو الثغرات كانَ سريعاً بتلافي المناورة وتحركَ على الأرض بقوة منعاً لزيلينسكي من إلتقاط أنفاسه وكانت الخطة الروسية تقضي بتنظيف منطقة شرق النهر الذي يقسم اوكرانيا لقسمين وتأمين المواطنين المنحدرين من أصلٍ روسي لذلك ستكون الحملة الشرسة على كييڨ لإجبارها على الإستسلام هي الخطوة التالية بعد طلب الرئيس بوتين من وزارة الدفاع إستعجال حسم الأمر والتوجه غرباً نحو حدود بولندا ورومانيا، 

الخطة الأميركية فشلت في اوكرانيا والنتائج ستكون وبالاً على أوروبا ودوَل حلف وارسو السابق إذا ما تداركوا الأمر، في ظل عودة الحرب السامة بين القطبين وليست باردة،

ما جرى سيكون سبباً وجيهاً للإعلان عن تحالف أوراسي كبير بوجه أميركا وأوروبا يضم روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران وسوريا واليمن وكوبا وفنزويلا وكثير من دول العالم وتحديداً الأفريقية التي تجاهد لإخراج فرنسا من أراضيها، 

أقل من ثلاث سنوات وسيتبلور عالم جديد سنبكي الحرب الباردة الماضية فيه. 

بيروت في... 

       7/3/2022 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أوكرانيات..الكاشف الروسي..! 
الامام الحسين "ع"..الدين والفكر والعقيدة
ما يحصل بين روسيا وأميركا وأوروبا اليوم لن يمحوه التاريخ،
جا شوكت نصنع طيارة. ؟!
القنوات الدبلوماسية تنهي حرب أوكرانيا
بطاقة تهنئة..
الدهر يومان يا إخوتنا في الكويت..!
من هيروشيما الى "زابوريجيا"..!
المراة ينبوع الحياة والحب
مشاعر وليس قراءة للأحداث..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1587.3
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك