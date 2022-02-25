المهوسچية..!

عزيز الإبراهيمي ||

هوس الشخص(رجل مهوس) :اصابه الهوس وهو طرف من الجنون وخفة العقل

هذا المعنى اللغوي من مادة هوس ومهوس ولاشك ان المعنى الواقعي لا يبتعد كثيرا عن ذلك

فالمهوسجية سابقا وحاليا المهاويل كان لهم دور كبير (الا من رحم ربي ) في اثارة النعرات العشائرية والتفاخر بامور شتى وهجاء اقوام اخرين فلا تكاد تخلو معركة عشائرية الا وللمهوسجية دور في اشعال فتيلها او تاجيجها، ولا يكاد دم يراق من جراء ذلك الا وهم شركاء بنحو ما في اراقته.

هذه الفئة بعد سقوط النظام العفلقي نتيجة حب الظهور والشهرة او التكسب من خلال التزلف للشيوخ والمسؤولين شهدت ازدياد كبير ساهم طرديا في ازدياد المشاكل العشائرية خصوصا في المناطق الجنوبية المستقرة تقريبا في السنوات الاولى من السقوط

الكلام يطول في الاثار الاخرى لتنامي هذه الفئة على الثقافة والفن والموسيقى والرياضة والنشاطات الادبية

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