المقالات

الصراع العالمي بين الشرق والغرب وشمس المقاومة الغالبة...


  هشام عبد القادر ||   انقسم العالم إلى قطبين قطب الإشتراكية وقطب الإمبريالية ..والوسط القائم بينهم في محور الصعود شمس المقاومة والثورة ..ومن أثر الصراع بين العالمين او القطبين دار صراعهم في جزيرة العرب وانقسم العرب إلى قسمين قسم مطبع مع الصهيونية العالمية وقسم مقاوم ضد التطبيع العالمي .. وهذا الصراع ظاهره سياسة ومادة وباطنه عقائدي وهناك عقائد محقة وعقائد باطلة ... المعتدي صاحب عقيدة باطلة والمدافع عن نفسه صاحب عقيدة محقة لأنه يدافع عن نفسه اما المعتدي هدفه النهب والسلب والإحتلال والدمار .... النظام الإشتراكي أرحم من الإمبريالي لإن الإشتراكي يشرك الشعب في الحقوق والواجبات يعطيه حقه في الحياة .. اما الإمبريالي حق الحياة للسطلة ومالكها للرئيس ولا حق للمرؤس ... سياسة الإشتراكية البناءلصالح الشعب اما الإمبريالية كنز الاموال لصالح الحزب المالك او السياسي سوى كان الحزب جمهوري او ديمقراطي ولا يعنيهم الشعب شئ بل يهمهم الحزبية .. ومن بين هذا الصراع ظهر الحكم الاوسع والاعلم والنور والحق حكم ونظام الإسلام الشامل الذي يهتم بالإنسانية كافة بالأبيض والاسود بالرئيس والمرئوس كلهم تحت غطاء ولاية حكم الإسلام والعدالة والحب والسلام للجميع ...ومن خلال ما تقدم ..سينتصر الحق الشامل العام ... وتتحرر المقدسات والشعوب كافة تحت رعاية حق الحياة والسعادة للجميع.   والحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هل يُختَزَل الشيعة في ثلاث مدن جنوبية؟
الصراع العالمي بين الشرق والغرب وشمس المقاومة الغالبة...
فلنذهب لنؤدبهم ..ثم نعود 
العدالة كإنصاف
الأولوية لقانون مجالس المحافظات
رحلة رجوع مكلفة!
العراق والبند السابع
وداعاً .. لجنة التعويضات .. ولكن!..
ظاهرة المثلية
الإمام علي عليه السلام قبلة الإنسانية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك