المقالات

عيوننا للذي قدم عينه فداء للحوراء زينب الكبرى عليها السلام


 

إياد الإمارة ||

 

تحية للمجاهد الحاج فالح الخزعلي من المدافعين عن حرم عقيلة الهاشميين النائب البرلماني الغيور بكل مواقفه الوطنية

 

لا نزال نعيش ذكرى رحيل عقيلة الحق والطهر والعفاف الحوراء زينب الكبرى شقيقة السبط الشهيد الحسين عليهما السلام نرتشف معين الثورة من شجاعة ووعي وصبر هذه السيدة العظيمة التي تعد من مفاخر الإسلام المحمدي الأصيل الكبرى ..

زينب الطهر والعفاف والورع والتقى والعلم والوعي والشجاعة والصبر وزينب إمتداد الثورة التي لا تزال تعين المؤمنين المقاومين الأحرار الذين يرددون مقولة شقيقها السبط الشهيد الحسين عليه السلام (هيهات منا الذلة).

نعم هيهات منا الذلة وسنبقى مقاومة حسينية ترفض الذل والمهانة والعبودية إلا لله تبارك وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد..

نحن مقاومة ..

نحن مقاومة ..

ولنا في هذه الذكرى الشجية التي نجدد فيها عهدنا مع السيدة زينب الكبرى عليها السلام بأن نكون تحت راية الحسين التي يحملها قمر العشيرة العباس عليهما السلام أن نستذكر كل المواقف الحسينية التي عمدت الأرض بالدماء الحرة الأبية التي جعلت من كل ارض طاهرة كربلاء مقدسة ومن كل زمن مبارك عاشوراء المنعة والرفعة والولاء والإيمان والتضحية والفداء ..

أن نستذكر المقاومة الإسلامية وليوثها الضياغم الذين صنعوا ويصنعوا نصر الأمة الحسيني الممتد على طواغيت العصر يزيديين أمويين صهاينة وتكفيريين وهابية إرهابيين ..

نستذكر حزب الله وكل أبطال أمة حزب الله في هذه الأرض من مختلف القوميات والأعراق وحدهم حب الحسين عليه السلام وحب الحسين عليه السلام أجننا ..

وأقف في هذه الكلمات لأستذكر بطلا حسينيا ابيا شجاعا كان من اوائل الذين لبوا نداء الحسين عليه السلام وبرز يذود عن خيمة العقيلة زينب عليها السلام يقف خلف حامي حما الهاشميات قمر العشيرة وحامل لواء الشهادة العباس الليث الحيدري القسور ..

هذا البطل هو المجاهد الحاج فالح الخزعلي (ابو مصطفى) النائب البرلماني الذي عهدنا فيه مواقف الحق الشجاعة خالصة الوطنية التي تنصف العراقيين وتطالب بحقوقهم ولا تأخذه في الله لومة لائم.

الحاج أبو مصطفى الخزعلي عرفته من رفيق دربه القائد الشهيد ابو مجاهد المالكي رضوان الله عليه وتربطني بهذا المجاهد العتيد الشهيد علاقة وثيقة جدا تعود إلى أيام وجودنا في (حركة مجاهدو الثورة الإسلامية في العراق) وأمينها العام القائد الشهيد الحاج أبو زينب الخالصي (مهدي عبد مهدي) رضوان الله عليه، وكثيرا ما أوصانا الشهيد الخالصي بالشهيد المالكي مؤكدا أمانته وشجاعته ووعيه وولائه.

عرفت الحاج أبو مصطفى الخزعلي من القائد الشهيد المالكي وهي معرفة مشرفة ..

المجاهد الخزعلي قدم عينه فداء المرقد وصاحبة المرقد الطاهر زينب الكبرى عليها السلام وله أقول فداك عيوننا يا (ابو مصطفى).

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تكشف بهيبتها إدعاءات دول الطاغوت 
الطائرة حسان: المقاومة بخير
هل هذا تاريخ ؟!
عيوننا للذي قدم عينه فداء للحوراء زينب الكبرى عليها السلام
المعادلة الخاطئة ...
حكم الله هو القاعدة للحياة 
رجعت سالمة..!ّ
شر الغسيل..أعرف عدوك 
ديمقراطية صدامية
الكتل السياسية تبتز العراق..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك