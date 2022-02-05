رسالة للعراق الواحد الشعب المجاهد ...

هشام عبد القادر ||

من اليمن تحية كبيرة للمرجعية العليا في العراق للسيد علي السستاني ونحن ندين كل من قاموا بمخالفة السيد السستاني والتطاول عليه وهو الرجل الجامع للعراقيين والذي اسس الحشد الشعبي المؤمن وهو صمام أمان العراق ..ونقول لبقية المراجع المخالفة ماذا تريدون للعراق انتم تفرقون لا تجمعون نحن ندين ونستنكر على هذا التطاول الأعمى نحن على يقين إن العراق صمام أمانه المرجعية العليا السيد علي السستاني دام الله ظله الشريف الذي لم يكن يوم ما يدعوا للفرقة بل يدعوا للوحدة وهو يقف مع كل المرجعيات الإسلامية بمواقف إحترام وتقدير لم يستهين بأحد ولم يكن يوم ما يكفر احد ولا يستنقص بقدر أحد. ونقول هذا التطاول الذي يحدث للمرجعية العظماء للسيد علي السستاني مؤشر خطير يؤثر على وحدة العراق وشعبه بكل الطوائف هذا حدث مزلزل لوحدة الشعب العراقي ويفتح باب لأفق مظلم ..

نحن من اليمن نؤيد كل المرجعيات التي تدعو للوحدة الإسلامية والكل يعرف من العدوا الأساسي للأمة. انهم ادوات التطبيع وادوات السلطة التي تهوى الثروات المادية ولا تهوى الحرية والكرامة ..والأمن والاستقرار لذالك معرفة آل محمد عليهم السلام ومحبة آهل البيت عليهم السلام معيار معرفة الحق وفصله عن الباطل معيار يعرف كل الإنسانية طريق الحق وطريق الباطل فالمحق بالمحبة الصادقة لا يخذل أخيه المسلم ولا يستحقره ولا ينقص من قدره ولا يفرق الشمل بل المحب الصادق ينظر للعدوا الحقيقي للأمة ويقف ضده ويقف مع اخيه المؤمن ولا يفارقه بل يتمسك بيده لتكون يد واحده بشعار واحد هيهات منا الذلة وانتم في العراق تعرفون من هو الإمام الحسين عليه السلام هو الذي خرج للإصلاح في امة جده لم يخرا اشرا ولا بطرا فكيف من يخرج اليوم ليفرق الشمل ويدعوا للفرقة اذا عليكم مراجعة حسابكم في المحبة لسيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ..

والحمد لله رب العالمين ..

اخوكم /

هشام عبد القادر

اليمن..

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