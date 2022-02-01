تلك عشرة كاملة..

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هشام عبد القادر || نبارك لكل دول محور المقاومة بذكرى عودة العبد الصالح روح الله الخميني إلى إيران لإقامة دولة ولاية الفقية التي واجهت كل الطغيان وثمرتها أحييت العلوم الشرعية والإسلامية على منهجه القويم رفض الظلم ونصرة المظلومين وتوحيد صف الأمة على الفطرة الإنسانية وشعار العدالة ونظرية التعايش إما اخ لك في الدين وإما نظيرا لك في الخلق ....إنه يوم العودة والإحياء عشرة أيام كاملة ...إننا التمسنا روح الوحدة الإسلامية ببركة الثورة الخمينية المباركة وجعل الأمة تقف مع كرامتها ومقدساتها ومن بركاتها الملموسة الوقوف مع قضية فلسطين بحق وحقيقة ونحن نواجه اليوم عالم آخر معاكس وهم أدوات التطبيع الأعرابية إنهم يعيشون ببذخ العيش ولكن كرامتهم بالوحل أما دول محور المقاومة وأحرار العالم يعيشون في كرامة وفي عز العبودية لله اما الظلمة عبوديتهم للطاغوت والبيت الأبيض .. لقد سقطت أقنعت المتأسلمين وعرفتهم كل الأنفس البشرية إنهم مخادعون باسم الإسلام والأديان وهم يخدمون مصالحهم المادية. نحن نمر اليوم بعالم مظلومية الشعب اليمني الذي يعاني من حصار وقتل وتجويع من قبل أدوات التطبيع وهم بني سعود ودويلات الإمارات سخروا كل اموالهم لضرب وقتل الشعب اليمني الذي لم يكن مدى الدهر والأزمان بلد معتدي بل بلد كريم وشعب عظيم والإنتصارات اليوم ببركة الكساء اليماني ودعوة سيد الوجود لهذا الشعب العظيم شعب المدد والحكمة والكرم والوفاء ... نرفع تهانينا للشعب الإيراني ولكل الأحرار والمؤمنين بذكرى عودة العبد الصالح والولي الصادق الذي صدق مع نفسه وصدق مع الله فغير ما بنفسه وغير الوجود من حوله من حالة الظلمة إلى النور شع نوره في الوجود وهو متفرد بذاته كان شخصا فرديا ولكن هو امة لإنه عبد صالح ممن وعدهم الله بإن يرثوا الأرض فقد ورثها فعلا وبقيت ولاية الفقية هي الباقية وفنيت دولة الملوك والحكام الجبابرة. .. لقد عرفنا اليوم مدى عظمة التغيير في النفس كيف يتم تغيير امة ونشاهد الدليل فردية السيد حسين بن بدر الدين الحوثي اصبح امة واصبحت اليمن الرائدة بالمواجهة ومعجزة العصر والتحديات والصمود إنما من بركة الإيمان وثمرة الولاية المحمدية ومنهج حب الزهراء عليها السلام التي من رضيت عنه رضي الله عنه .... نبارك لكل المؤمنين وحدة الفطرة والتعايش الإنساني نبارك لحزب الله والحشد الشعبي والمقاومة في فلسطين كل الإنتصارات والصمود ... ومواجهة العدوا الصهيوني الأمريكي السعودي نعم السعودية مملكة الشر بالعالم دولة إبليس التي من خلالها عم الجوع والقهر والقتل والإرهاب ...ونحن في اليمن سوف نصمد ما لا نهاية حتى يحكم الله بيننا وبين القوم الظالمين ...نطلب من الله مدد روح من عنده روح الرضا والسكينة والمغفرة والشفاعة .. والنصر. والحمد لله رب العالمين