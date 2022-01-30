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لا نيأس من روح فاطمة الزهراء"ع"


  هشام عبد القادر ||   الفاطمة هي الفاتحة لكل خير وهي الشجرة المباركة وهي شجرة طوبى وسدرة المنتهى وهي الكلمة الطيبة وهي روح رسول الله روح الأرواح وهي مشكاة النور والوجود هي نوار الأنوار وسر الأسرار وروح الأرواح هي الروح التي سكنت آدم عليه السلام فقعو الملائكة ساجدين كرامة لتلك الروح والنور .. إذا كان آدم عليه السلام خلقه الله على صورة وشكل اسم محمد فعقله عرش الوجود ميم المحمدية العليا وقلبه كعبة الجسد وامامه الجسد وقبلة الحواس هو الوصي والوزير فإن السبب المتصل بين العقل الوجودي والقلب بين الرئيس والوزير بين الرسول والوصي بين سموات العقل وقلب الوجود كعبة الوجود البشري هي الروح هي فاطمة الزهراء عليها السلام .. اللهم ارزقنا رضا فاطمة الزهراء عليها السلام وأجعل انفسنا راضية مرضية مطمئنة ملهمة زكية بصيرة بمودتها ومعرفتها والقرب والسكن جوار ابيها وبعلها وبنيها ونستظل بها فهي كسوة المؤمنين وام المؤمنين وروح المؤمنين ..اذا كان سيدنا عيسى عليه السلام روح الله وكلمة القاها في مريم عليها السلام فإن فاطمة الزهراء عليها السلام هي روح رسول الله سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله اصل الوجود الكلي..اللهم إني اعوذ بك من غضب الزهراء عليها السلام واسألك يا الله رضا الزهراء عليها السلام ..كفانا حب الزهراء عليها السلام فهي الروح وهي النور وهي الجنة المأوى وهي علم الحقيقة المحمدية هي ملكوت سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله ..وهي الشجرة النورانية المثمرة بروح الرسالة والنبوة والإمامة ..دارت على معرفتها القرون الأولى هي الروح الحورية اساس حياة الوجود  هي التي لا تراها الأبصار إنما تراها القلوب وروح الملكوت الباطن للوجود الإنساني إذا كان ظاهرنا الملك وباطنا الملكوت فظاهرنا اسم محمد وباطننا عرش الوجود وقبلة الوجود وروح الوجود البشري ..والإنساني سماوتي محمد وقلبي علي وروحي فاطمة وبصري الحسنين عليهم السلام اللهم اجعلني منهم وفيهم وإليهم وفي خيمة ولائهم وتحت كسائهم وتحت ظل يدهم المباركة التي من بايعها إنما يبايع الله يد الله فوق أيديهم .. إن عشقنا القرآن فهي الفاتحة وإن عشقنا الشفاعة فهي الوسيلة وإن عشقنا سيدنا محمد فهي روحه وإن عشقنا الوصي فهي جنته وإن عشقنا الحسنين فهي إمهما. اللهم احشرني على حب وولاية الزهراء عليها السلام ولا تسلبني نعمة ولايتها ومحبتها ورضاها واعذني يا الله من غضبها ..   والحمد لله رب العالمين
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