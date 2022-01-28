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بديلا عن الجامعة العبرية ...


 

هشام عبد القادر *||

 

ماذا ينتظر الأحرار إنظموا إلى  ملتقى كتاب العرب والأحرار سارعوا إلى وحدة التكتل الإعلامي والثقافي والسياسي في هذا الملتقى المبارك الجامع الداعي إلى وحدة الأحرار بمختلف اللغات لتكون الكلمة واحدة والهدف واحد والقضية واحدة.

الملتقى اليوم هو وسيلة وسفينة تحمل الجميع. لقد التمسنا نحن اليمنيين عند إنقطاع النت عن اليمن بلحظة فراق عن عالم المقاومة ولكن لدينا روح تسافر ووصل ولكن يجب مثل هذه الظروف اذا حصلت يكون كلا مكمل الأخر نشكر كل من وقف مع اليمن وعليه يجب أن يكون هذا الملتقى جامع لنا ويكون لكل فردا منا في اي دولة كان له مسؤولية في تفعيل دور الملتقى ونشكر رئيس الملتقى الحاج المؤمن ابو جعفر الدراجي رئيس مركز ابو مهدي المهندس ومدير مركز بدر الثقافي على الحشد وتفعيل طاقم مركز ابو مهدي المهندس للتظاهر الشعبي مع اليمن ونشكر رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني الدكتور صالح المياح على تفعيله المنظمات الحقوقية مع اليمن ونشكر السيد فادي السيد رئيس مركز الامة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراجية تفعليه النخب السياسية والمفكرين في قم المقدسة للوقوف مع اليمن من نخب المعارضة البحرانية ..

ونشكر مديرعام جامعة الامم العربية الدكتور دحام الطه وقوفه وبياناته مع اليمن وشكرا للدكتورة هالا الاسعد رئيس جامعة الامة العربية على وقوفها مع اليمن ونشكر الاخت. الدكتورة رولا حطيط مسؤولة المرصد العربي لحقوق الإنسان والمواطنة ونشكر كل من تضامن مع اليمن من الكتاب والإعلاميين

لذالك الملتقى هو جامع لنا وسفينة للجميع ..وقيادته من دول محور المقاومة واعضاءه من كل دول محور المقاومة والمشاركين أحرار من كل دول محور المقاومة وما علينا إلا التكثيف من الإلتحاق والتسجيل بالعضوية بالملتقى والإلتفاف حول الملتقى ليس كاصورة ممثلة بدولة بل جامع لكل الأحرار ليكون وسيلة لنا جميعا للتواصل وعقد المؤتمرات الدولية ومناقشة كل الأوضاع وتبادل المعارف ورصد جرائم العدوان العالمي على الشعوب المظلومة ويكون سلاح للمفكر العربي والإسلامي وكل حر بالعالم بمختلف اللغات للتعبير بالكلمة والموقف والسعي بروح الوحدة الشاملة والجامعة ..

والحمد لله رب العالمين ..

 

*عضو اساسي في مجلس التأسيس.

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