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اليوم العالمي للوجود والإنسانية أنها فاطمة ..


  هشام عبد القادر ||   في ذكرى مولد الزهراء عليها السلام ليس يوم نحتفل به ونفرح بل هي كل أيام الله ..لو سئلني سائل ماذا يعني لك فاطمة الزهراء عليها السلام? لقلت هي روحي التي بها انا احياء وروحي التي هي بها ارجع إلى الله لأحياء حياة ابدية وسوف يسئلني سائل كيف هي روحك وأنت مذنب ولا يوجد اي صفة عظيمة بك? اقول هي روح رسول الله التي بين جنبيه وهي ريحانة الجنة وهي ام الكتاب التي هي قلب رسول الله الذي نزل فيه القرآن الكريم هي عظيمة لإنها اولى بنا من انفسنا كما كان أبيها أولى بنا من انفسنا انا لست عظيما بل الروح التي ترجع إلى الله هي عظيمة التي تكون في علين هي عظيمة وأما التي هي في سجين ليست عظيمة. قد يسئلني سائل ماذا تحدثني أكثر عن فاطمة الزهراء عليها السلام? اقول هي كل خير ما دامت هي روح رسول الله وزوجة وصي رسول الله وام الحسنين سيدى شباب اهل الجنة عليهم السلام جميعا إذا هي الجامعة لكل خير هي البيت وهي الأساس اذا هي قلب الإنسانية وهي عرش الوجود الإنساني .. ويسئلني سائل حدثني عن نفسك ماذا استفدت بالحياة الملموسة بهكذا تعابيرك السابقة اثبت لنا حقيقة ذالك بالواقع خبرنا عن هذا الفضل العظيم بحياتك الملموسة. ماذا عنك أولآ وعن شيعتها. ? اقول عن حياتي ونفسي هي شفيعتي وهي الأمل الذي به احياء انا أن عشقت القرآن فهي الفاتحة وام الكتاب وأن عشقت الرسول سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله فهي روحه التي بين جنبيه وأن عشقت الحياة فهي روح الحياة هي الماء الذي نزل من السماء إلى الأرض وهي مشكاة الوجود هي الشمس وهي القمر ..كيف ذالك?  خلق الله من الماء نسبا وصهرا هي الرابط بين الرسالة والإمامة بين سيدنا محمد المتمثل بالنبوة وبين الإمامة المتمثل بالولاية التكوينية للوجود وللإنسان بالوصي علي عليه السلام ...فاطمة الزهراء عليها السلام معرفتها والدوران حولها هو الدوران حول الرسالة والولاية لإنها روح رسول الله وهي زوجة وصي رسول الله وهي ام الأئمة عليهم السلام اذا هي الجامعة هي أم أبيها هي أمنا وهي لنا بالأيام الجامعة وهي بالأشهر في صيامنا ليلة القدر المباركة إذا هي كل الخير ومن اغضبها فقد اغضب الله اي عمل سيئ تغضب فاطمة ويغضب الله واعوذ بالله من غضب فاطمة اللهم أرزقنا رضا فاطمة ليرضى الله علينا .. اذا هي الرضا هي النفس الراضية المرضية الزكية البصيرة المطمئنة الملهمة وعدوها النفس الأمارة بالسوء.. اللهم ارزقنا شفاعة الزهراء عليها السلام ..   والحمد لله رب العالمين
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