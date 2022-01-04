المقالات

حوار مع صديقي المغترب ؟ !


 

عمر ناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي ||

 

التقيت بأحد الاصدقاء الذين لم يكن لهم في اوروبا وقتاً طويلاً، ذات يوم ودار الحديث بيننا عن الشريعة وعن المحضورات التي هي عادة ماتكون صلب اهتمامات المغتربين فسألته :

انا : كيف رأيت التعاملات والحياة الاوربية مع عاداتك وتقاليدك الشرقية ؟

هو : الحمد لله مازلت محافظاً عليها بقوه وهذا فضل الله عليه.

انا : هل واجهتك مشاكل في شراء اللحم او قد يختلط عليك الامر مع لحم الخنزير ؟

الجواب : اعوذ بالله فهو حرام وغير جائز شرعاً ، واحاول الحذر من هذا الامر لاني أكل فقط اللحم الحلال.

انا : نعم صحيح ... عذرا

 قد اكون اخطأت بتوجيه هذا السؤال ، ولكن كان بودي ان اسألك ، هل اضطررت لشرب الخمر من باب المجاملة؟

هو : أستغفر الله ربي ، فهو من الكبائر ولايجوز اطلاقاً ذلك ولن اشربه باذن الله.

انا : اعذرني صديقي لبعض الاسئلة الساذجة ، قد اكون اخطأت بسؤالي هذه المره ايضاً ، لكنني كنت افكر بسؤال ان كانت لديك قروض بنكية ؟

هو : يبدو انك تريد ان تسخر مني او لديك ذاكرة سمكة ، الا تعلم اني مسلم وثوابت ديني تنهاني عن اكل الربى ومال السحت .

انا : هذا صحيح ... بالله عليك سامحني لانني اثقلت عليك ولم التفت لذلك حقاً .

سألته وانا اقصد ما اقول :

بالمناسبه رأيت زوجتك اليوم صباحاً قد خرجت من منزلك واردت ان اسألها ان كنت استيقظت ام انك مازلت نائما ً لكي اتي اليك واشرب القهوة معك  .

الجواب / أ أ أ ه  ... ممم … في الحقيقة لقد طلقت زوجتي منذ اكثر من ست اشهر  وهذه #صديقتي تسكن معي في الوقت الحالي !!!!! 

انتهى الحوار والتنظير والفلسفة الفارغة واصبت انذاك بحالة من التأرنب الفكري حد الانجعاص ....

هذه هي فلسفة بعض الرجال المتحذلقين اذا ما اراد ان يشرع لنفسه ماهو ميال لقلبه ....

 

انتهى …

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قصتي مع جيفارا العراق وحبيب بن مظاهر
شباب اليوم قادة المستقبل
حوار مع صديقي المغترب ؟ !
صناعة الجيل المتمرد..!
جيفارا عميل أم ماذا؟!
ماذا بعد جبلة ؟
صخلة الوالي..!
العراق بلد تايه..!
مذكرات سعلوة..!
إخفاق الاعلام الخليجي والامريكي ونجاح إعلام المقاومة والحشد الشعبي
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك