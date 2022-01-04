حوار مع صديقي المغترب ؟ !

عمر ناصر / كاتب وباحث في الشأن السياسي ||

التقيت بأحد الاصدقاء الذين لم يكن لهم في اوروبا وقتاً طويلاً، ذات يوم ودار الحديث بيننا عن الشريعة وعن المحضورات التي هي عادة ماتكون صلب اهتمامات المغتربين فسألته :

انا : كيف رأيت التعاملات والحياة الاوربية مع عاداتك وتقاليدك الشرقية ؟

هو : الحمد لله مازلت محافظاً عليها بقوه وهذا فضل الله عليه.

انا : هل واجهتك مشاكل في شراء اللحم او قد يختلط عليك الامر مع لحم الخنزير ؟

الجواب : اعوذ بالله فهو حرام وغير جائز شرعاً ، واحاول الحذر من هذا الامر لاني أكل فقط اللحم الحلال.

انا : نعم صحيح ... عذرا

قد اكون اخطأت بتوجيه هذا السؤال ، ولكن كان بودي ان اسألك ، هل اضطررت لشرب الخمر من باب المجاملة؟

هو : أستغفر الله ربي ، فهو من الكبائر ولايجوز اطلاقاً ذلك ولن اشربه باذن الله.

انا : اعذرني صديقي لبعض الاسئلة الساذجة ، قد اكون اخطأت بسؤالي هذه المره ايضاً ، لكنني كنت افكر بسؤال ان كانت لديك قروض بنكية ؟

هو : يبدو انك تريد ان تسخر مني او لديك ذاكرة سمكة ، الا تعلم اني مسلم وثوابت ديني تنهاني عن اكل الربى ومال السحت .

انا : هذا صحيح ... بالله عليك سامحني لانني اثقلت عليك ولم التفت لذلك حقاً .

سألته وانا اقصد ما اقول :

بالمناسبه رأيت زوجتك اليوم صباحاً قد خرجت من منزلك واردت ان اسألها ان كنت استيقظت ام انك مازلت نائما ً لكي اتي اليك واشرب القهوة معك .

الجواب / أ أ أ ه ... ممم … في الحقيقة لقد طلقت زوجتي منذ اكثر من ست اشهر وهذه #صديقتي تسكن معي في الوقت الحالي !!!!!

انتهى الحوار والتنظير والفلسفة الفارغة واصبت انذاك بحالة من التأرنب الفكري حد الانجعاص ....

هذه هي فلسفة بعض الرجال المتحذلقين اذا ما اراد ان يشرع لنفسه ماهو ميال لقلبه ....

انتهى …

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