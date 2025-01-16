رحل كريم بدر، وبقي شعاع ضوءه ساطعا..!

نعيم الخفاجي ||

صدمنا خبر رحيل الصديق العزيز كريم بدر، المفاجىء، الظروف السياسية التي عشناها في العراق، بسبب تسلط عصابة العوجة الطائفين على رقاب شعب العراق، وانتهاج صدام والبعثيين سياسات طائفية وشوفينية، جعلت كل شخص عنده كرامة، يفكر بمعارضة نظام البعث، كل حسب طريقته، انا شخصيا اتخذت قرار ترك العراق، وانتهاج طريق المعارضة لنظام البعث، لذلك هربت بالعلن ومعي جنودي وعبرنا الحدود تجاه السعودية.

بعدها ثار شعب العراق في انتفاضة آذار الخالدة عام ١٩٩١( الشعبانية)، بسبب قمع النظام البعثي الطائفي لابناء الوسط والجنوب هرب آلاف إلى السعودية وعشرات آلاف من الناس في اتجاه إيران وتركيا …..إلخ.

وصل إلى المملكة العربية السعودية المئات من ضباط وقادة من الجيش شاركوا بالانتفاضة منهم اللواء الركن عبدالامير عبيس الشمري رحمه الله، العقيد عبدالمنعم الديوان رحمه الله ابن أخت الحاج كاظم الريسان رحمه الله شيخ مشايخ حجام، بالتأكيد الأشخاص الأحرار، تميل قلوبهم مع الأشخاص الشرفاء الآخرين، بظل وجود مشتركات في المواقف ببغض نظام صدام جرذ العوجة الهالك وعارها، لذلك كل إنسان مناضل شريف في قلبه حُب واحترام إلى أشخاص آخرين أعزاء على قلبه، يحب مواقفهم وخاصة إذا كانت مواقف بطولية بمعارضة نظام البعث الساقط، الروابط النضالية أكثر مودة حتى من صلة القرابة، بزمن معارضتنا لنظام البعث، تعرفنا على أخوة مناضلين تركوا بصمات وعلامات ناصعة على مستوى حقبة المعارضة والنضال ضد الدكتاتورية والطائفية لعصابة العوجة الأراذل.

عندما تجتمع مع أشخاص في زمن المحن والنوائب، هنا تستطيع معرفة من هم الأشخاص أصحاب المواقف الصامدة والصلبة.

اليوم وبكل ألم ننعي إلى الأصدقاء وإلى قراء مقالتي من شرفاء الشعب العراقي خبر وفاة الأخ الإعلامي الكبير كريم بدر، إنا لله وانا اليه راجعون، تابعنا الحالة الصحية إلى الزميل كريم بدر، وعرفنا دخوله في الغيبوبة منذ مساء الجمعة، وبقيت انتظر اعلان اهله وعائلته خبر وفاته، حتى يتمكن لنا أن نكتب منشور بصفحتنا على الفيس بوك، لأن هناك البعض كتبوا خبر الوفاة، وتبين انه لازال في غيبوبة،

وفعلا مساء امش اعلن الأخ أبو فراس، فراس الحمداني، شقيق كريم بدر، خبر وفاة شقيقه الاستاذ الصديق الإعلامي الاستاذ كريم بدر ابو ياسر في إحدى مستشفيات العاصمة الهولندية مساء امس الثلاثاء،

عاش كريم بدر مجاهدا ومناضلا ومبدعا، تعرفت عليه اول مرة في شهر نيسان عام ١٩٩١، في سجن قاعدة تبوك الجوية، وربطتني معه روابط صداقة حميمية،

انا شخصيا انجمعت معه في فصيل معارض لنظام البعث، للحق والتاريخ لم أجد بحياتي شخص مثابر مثل كريم بدر، الرجل كان طبيب تخدير، لم يقل في يوم من الايام انا دكتور او طبيب،

خدم المعارضة العراقية السابقة خدمة عظيمة، نعم هو شخص واحد لكن يعادل الف شخص، مثابر مجاهد مناضل، شهادة للتاريخ خدم شعب العراق ولم يأخذ من العراق ولا دينار واحد، بل حتى قضية شموله بقانون السجناء رفض ان يروج معاملة،

سألته ذات مرة ضحك، قال لي حجي نعيم انا ابقى آخر عراقي اذا كل العراقيين حصلوا على تعويض بعدها اقدم طلب إلى مؤسسة السجناء، جهد نفسه في الدفاع عن الشعب، خرج على القنوات الفضائية، وكان مدافع شجاع، بظل هجمة اعلامية عربية شرسة، اشتركت بها كل ضباع امتنا العربية المجيدة، للأسف هذا الرجل لو كان في شعب اخر لاحتفوا به،

الحديث عن كريم بدر طويل وواسع، انسان رائع سجل بصمات ناصعة في تاريخ العراق. ويفترض بالاخوة الكتاب والصحفيين العراقيين الذين عاصروه لم ينسوه، بكل الاحوال خسرنا صديق عزيز، كنت اتواصل معه في التليفون، بين فترة واخرى، انسان خلوق وكريم، طيب ابن اطايب،

لي الشرف ان جمعتني معه ظروف المعارضة السابقة لنظام البعث، صاحب تاريخ نضالي، اخواني الاعزاء، كريم بدر، تعرفت عليه في آخر شهر نيسان عام ١٩٩١ بسجن قاعدة تبوك الجوية السعودية،

للحق والإنصاف، كان بذلك الوقت شاب صاحب مواقف صلبة، الرجل كان طبيب تخدير، والله لم اسمع منه يقوم قال انا طبيب او دكتور، جمعتني معه الظروف، متكيف مع الاجواء، اتذكر وصل إلى سجن قاعدة تبوك، وشاهدنا واقفين مع مجموعة معارضين لنظام البعث عددنا ٣٦ ضابط عراقي، سألنا انتم اسرى، قلنا له لسنا اسرنا، وإنما معارضين لنظام صدام، قال نحن مجموعة كبيرة من الضباط اشتركنا في الانتفاضة، وجلبونا هنا إلى سجن القاعدة الجوية،

بعدها تعرفنا على لواء ركن عبدالامير عبيس الشمري وعلى العميد المناضل الوطني المجاهد نجم الزبيدي ابن محافظة واسط، وعلى الأخ العميد قوات خاصة على جعفر السعدي والعميد قوات خاصة السيد علي الهاشمي……إلخ من الضباط المعارضين لنظام البعث المقبور.

في قاعدة تبوك، برز أشخاص مبدعين، منهم كريم بدر، اعطونا السعوديين مبلغ صغير ٢٠٠ريال، عندما كنا بالقاعدة الجوية، وبعد أن تم نقلنا إلى رفحاء قطع السعوديين عنا هذا الراتب، كريم بدر اشترى اورك، طور نفسه، سألته هل انت عارف، قال لي لا، لكن لايوجد شيء صعب، نتعلم، حال نقلنا إلى مخيم رفحاء الصحراوي،

وجدنا عشرات آلاف العراقيين، خليط من الناس، يضم من كل الفئات الجيدة والغير جيدة، لكن نسبة الناس الاخيار هي الغالبية، كريم بدر وجد مجموعة من الفنانين والشعراء،

أسس فرقة موسيقية ليس للطرب، وإنما عمل ثلاثين نشيد وطني للمعارضة العراقية، وبثت اناشيده في إذاعات المعارضة العراقية السابقة في دمشق والرياض وطهران وشمال العراق،

في مخيم رفحاء طور لغته الانكليزية وأصبح مترجم في مكتب الأمم المتحدة، طباخ ماهر، حلاق يحلق إخوته واصدقائه دون مقابل، رجل كريم بمعنى الكلمة، صاحب كلمة حق، اتذكر كان من ضباط الانتفاضة يوجد ضابط عقيد ركن شجاع له موقف بطولي اخذ لواء دفاع جوي وانضم للانتفاضة في النجف،

بعد خروجه إلى السعودية اصيب بوضع نفسي، كريم بدر ونجم الزبيدي وقفوا إلى جانبه، وقالوا ان هذا الرجل مجاهد والان بوضع نفسي علينا أن نقف إلى جانبه ونساعده، لا اريد اذكر اسم الشخص لأن الكثير منا تعرض لامراض،

انا كنت مصاب بقرحة معدة نازفة، وال سعود قطعوا عنا العلاج وعشت بالقدرة وبمساعدة الشرفاء الذين جلبوا لي علاجات خاصة من خلال علاقاتهم مع بعض الأطراف المعارضة العراقية السابقة.

حال خروجنا من المعتقل، هو حصل على لجوء سياسي في هولندا، أيضا ابدع في تعلم اللغة وفي الدخول لسوق العمل، وفتح عمل في التصاميم الهندسية، أصبح كاتب يكتب في صحف المعارضة العراقية السابقة، ثقافته الدينية كان مع نهج الشهيد الصدر الاول والصدر الثاني، صدري الهوى والمعتقد والمبادئ والمواقف، صاحب فكر حر، اول اطلالة له بالإعلام عبر قناة الجزيرة، وبعدها في قناة الفيحاء عملت معه حوارات عديدة،

بعدها بقناة آفاق والعهد والعراقية وقبلها قناة الجزيرة، وتم استضافته بقناة بي بي سي وسي أن أن والعشرات من القنوات الفضائية،

مواقفه صلبة ضد فلول البعث وهابي، عمل على جمع شمل القوى الشيعية المتشرذمة،

موت كريم بدر خسارة كبيرة، لكن مثله مثل قمر إن غاب تبقى إشعاع نوره ماثلة بالعقول،

نتقدم في تعازينا الحارة إلى عائلته الكريمة إلى أشقائه الكرام استاذ ابو فراس والأخ الاستاذ حسن ابو احمد وإلى بقية أشقاء الصديق العزيز كريم ابو ياسر والذي اليوم رحل عنا،

كم انت ياكريم ابو ياسر كريم ونزيه، كم انت انسان طيب ونبيل، لايمكن لي أصف مشاعري تجاه هذا الإنسان العظيم، عزائي إلى ولده ياسر وإلى كافة ال بدر الكرام وإلى أبناء عمومته واصدقائه وإلى أبناء مدينة سوق الشيوخ التي هي مسقط رأسه،

وإلى مدينة النجف الاشرف التي عاش بها، نسأل الله بمحمد وآله ان يرحمه ويحشره مع محمد وآل بيته ويرزقه جنة الخلد، مع خالص التحية والتقدير.

نعيم الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

15/1/2025