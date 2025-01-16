الشعوب تدفع ثمن الحروب

من الاعمال البغيضة هي الحرب ، وبمفهومها العام هي اما اعتداء او دفاع ، نعم قد يختلف القائمون عليها فيعتبرون الاعتداء دفاع لكن الدفاع لايكون اعتداء . واسباب الحروب ودوافعها كثيرة .

في زمن الجاهلية والعصر الاسلامي وحتى بدايات القرن العشرين كانت الحروب حروب قبائل تختلف عن ما هي عليه الان ، ومن الامثلة على هذه الحروب حرب البسوس التي يقال سببها ناقة ، ومهما تكن فالذي يشعل الحرب يختلق اسباب للقيام بها لاسيما الهجومية .

ينقل التاريخ عبارة (البحر ورائكم والعدو امامكم) على اساس قائلها طارق بن زياد بعد عبوره المضيق الذي سمي باسمه الى اسبانيا ، فان صحت هذه العبارة لنسال من هو العدو ؟ مجتمع يعيش بسلام يدخل عليهم جيش ببعض المسميات فيقومون باحتلال او قتل او الاستحواذ على غنائم ، لا اعلم من اين جاءوا بالتخريجات الشرعية لها .

وهنالك حروب شنت لاسباب تافهة مثلا الاختلاف بمباراة لكرة القدم . مهما تكن الاسباب لها حلولها الا اذا تعدت دولة بالقوة على اخرى فهنا الحلول تختلف ، وعليه لو نظرنا الى اسباب الحروب اليوم سنجد اغلبها لا يمكن ان تشتعل لكن الذي اشعلها لديه نوايا خبيثة لشنها .

لماذا حرب العراق على ايران ؟ وهل حققت اهدافها ؟ بالنسبة للعراق لم تحقق شيئا ، بالنسبة لايران برغم فجيعتها استفادت ونهضت بشعبها ، بالنسبة لدول المنطقة استفادوا فائدة كبيرة .

العراق يحتل الكويت ، هل هنالك سبب مقنع لذلك ؟ لا يوجد، مجرد اجرام الحرب ودفع الشعب العراقي وليس القائد الضرورة ثمنا باهضا لها بسبب الحقد الذي يحمله الطرف الاخر وهو يعلم من هو المسبب وقد يكون هو عقوبة لهم عندما ساندو الطاغية بحربه ضد ايران ونفسه الشعب العراقي دفع الثمن .

اليوم يتحدث العلمانيون عن الثقافة وحقوق الانسان بينما هم بؤرة الجهل والتخلف بذكاء ، لو سالنا امريكا لماذا حاربتم العراق سنة 2003 ؟ ستسمعون اسبابا واهية هم كذبوها قبل ان يكذبها العالم واليوم تظهر اعترافات اكثر ؟ ماذا فعلوا لامريكا ؟

غدة سرطانية غرست في الجسد العربي تحت مسمى اليهودية والمعتدلون اليهود لا يعترفون باسباب وجود الصهيونية ، قاموا باحتلال بلد بلا ضوابط شرعية وارتكبوا المجازر والعالم صم بك عمي فهم لا يفقهون ، لا اعتقد ذلك بل يرون ويسمعون وينطقون لكنهم يتغافلون .

بريطانيا كانت اس الشر قبل امريكا وقد وضعت جذوة الصهيونية في الارض الفلسطينية لتحرقها من بعدها بينما هي من كانت تتلقى الاعمال الارهابية من الصهاينة ولا ترد عليهم

في 22 تموز 1946 فجرت الصهيونية فندق الملك داود في القدس وقتلوا قرابة 130 شخصا اغلبهم او منهم بريطانيين ، وكانت منظمة ايرغون زفاي لئومي اعلنت مسؤوليتها عن التفجير وهي تعمل بامرة الهاغانا الارهابية الصهيونية .ماذا فعلت بريطانيا ؟ لاشيء

قام الصهاينة باغتيال ضباط بريطانيين وتعليق جثثهم على الاشجار منهم (انجمان ، وديما كنجيان ) ولم ترد لريطانيا ، بينما في المقابل عندما قتل مجموعة اشخاص الضابط البريطاني مارشال في النجف كيف كان رد بريطانيا العنيف والارهابي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ، وقد اعدموا من اتهموهم بالسبب في الكوفة علنا امام انظار الناس هذا بعد حصار وتجويع واقتحامات وقصف على اهالي النجف .لاحظوا المعايير المزدوجة لهذه الشرذمة التي حكمت بريطانيا ، هذا لنية مبيتة عندهم في اشعال حروب .

هتلر قام باحتلال دول وفق شهوة عدوانية خبيثة وهنا التحالف والرد عليه امر شرعي ضمن حدود الاعتداءات الهتلرية ، لكن ماذا فعل الحلفاء بالامة العربية ؟ اجرموا ...قليل...نهبوا ....قليل... ارهبوا.... قليل ... والى اليوم وطات حربهم هذه يدفع ثمنها الشعب العربي ، قاموا بتقسيم الاراضي العربي وتنصيب حكام عملاء عليها والتاريخ يشهد لخياناتهم واذا ما صحا حاكم كما هو الملك عبد العزيز ال سعود قاموا بتحريك ادواتهم الخبيثة لاغتياله .

منظمات الصهيونية لا يعتبرونها ارهابية لكن المنظمات التي تدافع عن ارضها وعقيدتها تعتبر ارهابية ولا اضرب لكم مثلا فاحداث اليوم غنية بهكذا خبائث صهيوامريكية .

امريكا وبريطانيا لماذا تقصفون اليمن ؟ بسبب الكيان الصهيوني ، بالمقابل لماذا تهددون بل تعتدون على ايران والعراق وسوريا وهم يدافعون عن فلسطين وعن اراضيهم فلماذا اعمالكم شرعية واعمالنا لا شرعية .

نعم اليوم حياة الغابة يعيشها العالم بسبب الخبث العلماني الذي مهد لهذه الاوضاع من اجل تفريغ المخزون التسليحي التصنيعي لمعاملهم يقابله قتل البشرية واحياء سنة فرق تسد

هل تستطيع امريكا ان تدعي سبب واحد شرعي لحروبها عبر الزمن منذ تاسيسها الى اليوم ؟ فيتنام وما تلاها .

مدينة هاواي طلبت الاندماج مع الولايات المتحدة الامريكية وتم ذلك فلو لبنان اراد الاندماج مع سوريا او فلسطين ، العراق مع ايران فهل ستوافقون على ذلك ؟ هذا من باب المثل .

دائما الشعوب هي من تدفع الثمن