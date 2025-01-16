غزة تنتصر..!

محمود وجيه الدين ـ اليمن |

انتصرت غزَّة الصبر والمقاومة، انتصارًا لامثيل له في التاريخ، انتصارًا سيكون هو الذي سيرسم تاريخ عصرنا وعقدنا.

لقد انتصر الشعب الفلسطيني والمقاومة العظيمة بصمودها وبقائها تقاوم في هذه الحرب. كما صحيح، توجد مسؤوليات على المقاومة في ظلِّ هذا الاتفاق، لكي تحافظ على عودة الحياة وتعزيز دور المقاومة في غزَّة.

لكن لايعني أن ذلك انهزامًا أبدًا، الهزيمة ليس قتل الأطفال والنساء والتدمير وارتكاب الإبادة الجماعيّة وحرقُ الأخضر واليابس. الهزيمة هو الإستسلام والخضوع، وانتهاء دور المقاومة. إنَّ الاِنتصار لقد أثمرَ في غزَّة، أهل الأُنس بالقرآن الكريم، بالتوكُّلِ على الله عزَّوجل وعلى الصبر الحسَن وهو الحسنُ الأحسن.

الله يبارك بأبناء غزة، نشاطركم الفرح والسعادة الكبيرة يا أبناء غزَّة كما شاطرناكم الحزن والألم.