العرب بسماء الصعود رسالة علوية والأعراب بالعد التنازلي والهبوط.

هشام عبد القادر ||

مقارنة بين العرب والأعراب من ناحية الواقع والفكر والصفات..

من ناحية الواقع العربي الآصيل من يقف مع المظلومين والمستضعفين ويرفض الظلم ويسعى لتحرير الشعوب والمقدسات عكس الأعرابي الذي يبيع المقدسات والشعوب ..

من ناحية الفكر العربي كل من ينتمي لسيدنا محمد وآله سوى كان الساعي إليهم يتكلم اللغة العربية اولا يتكلمها فهو عربي اصيل بحبه وانتمائه للسيد العربي سيد الوجود واتباع القرآن الكريم هو انتماء للعربي الاصيل علما ومنطقا ومنهج وشريعة ..عكس الاعرابي هو الذي ينحرف عن هذا الطريق والمنهج ..

اما الصفات ..

صفات العربي الأصيل الذي يفقه والذي يسمع والذي يعقل والذي يبصر والذي يتفكر والذي يتدبر والذي يعلم بحدود الله والذي يتدبر والذي يخشى كل الصفات الحسنة هي من العربية من منهج القرآن العربي.

والعكس..

الأعرابي الذي لا يسمع ولا يعقل ولا يبصر ولا يتفكر ولا يتدبر ولا يفقه ولا يخشى ولا يعي ولا يعلم بحدود الله صم بكم عمي وكل الصفات السيئة تندرج تحت مسمى الأعرابي الغافل القاسي القلب..

اذا رسالتنا الحرية هي الجامعة فكل حر هو عربي وكل مفكر هو عربي اما الذي لا يمتلك معاني الحرية فهو أعرابي .. ..

والحمد لله رب العالمين