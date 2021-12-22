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ضبط شحنة مخدرات ثالثة قادمة من الإمارات إلى العراق!


   إياد الإمارة ||   ▪️ الحكومة العراقية تضبط ثالث شحنة مخدرات قادمة من دولة الإمارات العربية لو العبرية والله ما أدري! ليش هيچ تسوي بينا إيران؟ والله ما ادري..  وهاي ثالث شحنة مخدرات إماراتية! تركيا تگطع الماي (المي) علينا ودجلة والفرات تنبع من تركيا.. ليش هيچ تسوي بينا إيران؟ والله ما أدري.. كل يوم شحنة كبيرة من الحبوب المخدرة  مهربة عبر منفذ مشترك مع الأُردن! ليش هيچ تسوي بينا إيران؟ والله ما ادري.. طبعاً الإمارات العربية لو العبرية فد مرة أرسلت للعراق شحنة أسلحة حقيقية مختلفة على انها لعب أطفال! أي والله مو شقة.. ومرة شحنة بيض ملوث تم رصدها في موانئ البصرة وتصدى لها الغيارى بس ما طبل لها الإعلام! ولا تحدث عنها وطني يريد وطن من خلال بطل عرگ وحفافة وچم دايح!  وسالفة الكاكاو الإماراتي قبل كم سنة!  والعجيب ماكو (وطني) يحچي بهاي الشغلات..  ليش ساكتين عن سوالف إيران هاي؟  والله ما أدري..  التدخل بالعراق بس إيراني!  ولا أمريكي ولا صهيوني ولا بريطاني ولا سعودي ولا إماراتي ولا دولة خليجية صغيرة ثالثة ورابعة..  التدخل بس إيراني (سليماني) قدم دمه في سبيل هاي الناس وقبلها قدم كل ما بوسعه في سبيل ردع داعش وكاكا مسعود يشهد وكل بيت عراقي عايش بأمان من داعش يشهد..  الحفافات وأهل العرگ والرواگيص والجهلة عدهم بس إيران تتدخل بالعراق!  أمريكا ما لها شغل بالعراق والسعودية تريد بس الخير لهذا البلد وتريد أهله يلعبون كرة قدم ويومية ملعب مسوين!  بس بهذا البلد أكو صوت شريف وصوت قوي يميز بين الحق والباطل..  بين مواقف الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رضوان الله عليه الإنسانية الخالدة وبين جرائم محمد بن سلمان ومحمد بن زايد التي يندى لها جبين الإنسانية، وهذا الصوت يوم على يوم يكبر ويعلى والعاقبة على خير ومساكم الله بالخير.
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