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أين أراك قلبي بفناء الشوق إليك وانا أسير الخطايا


 

هشام عبد القادر ||

 

هام العقل بالتفكير عن وسيلة الوصول إلى ساحة جودك ونظرات العيون ساحة احداقها بالسموات تتأمل أين باب جودك وسعى القلب شوقا يطرق ابواب الوصول إليك وفنيت الروح بلهفة الإنقطاع للقرب منك وشهقت النفس بأهات وحنين لطف عنايتك ذنوبنا كالبحر بأمواج الغفلة وظلمة الليل بسواد غطى وحجب عنا السبيل فلا يبعدنا عنك سوء اعمالنا ضجت الأصوات في وجودنا تستغيث برحمتك الواسعة يا للغوث واللطف والرحمة لا تبعدنا عنك تلك الخطايا التي عرقلت سيرنا إليك اين ماءك الغدق نغسل به كعبة الجسد واين منبع المعارف نغترف المعرفة لتستقيم اعمالنا على الطريقة المثلى ايها الأقرب إليك لم نجد غير محبوبك الأول الذي جعلته اصل الوجود منه انبعث كل موجود كلمتك العليا وامرك الاوحد به وبك تقربنا واستشفعنا لننال منك السكينة والرضا ولا تحرمنا من كرامة النظر إلى القائم بالصفات والأسماء ذات الكمال وروح الجمال منه إليه نرتوي ونرتشف منه العزة والمشيئة لتشاء انفسنا بما لك رضا ولنا فيه صلاح إننا كل يوم نفنى وكل يوم تنقطع ارواحنا لهفة الوصول تراء العين ما يجعلها مبصرة والقلب يمتلئ نور العمل والعقل روح التدبير واللسان بحسن النطق بعلم اللدن الذي تؤول لشجرة الإنسانية خير ومنافع حسان وتكسر شوكة الشر فلا يرى كل موجود إلا مفاتيح فردوس طوبى عندها جنة  المئوىفالحمد عند السكراة لعشق المشاهدة لجمال الصفوة وعند البعث بعد المنايا في  الجسد والحواس والحمد على نعمة القلب قبلة الجسد المتصل بعين اللطف والقدرة والحمد في حياة الجسد حين تشرق شمس نفخة الأمر بالقيام لشبح النفس وجوهر الروح فلا تحرم هذه النفخة من النفحة نفحات الرؤية للكمال المطلق حتى ينغمس الروح في روح الأرواح ويشع النور في قبلة الأجساد ويسجد العقل في العقل الكلي ليشهد ما شهدة الملائكة ونفوز بتلبية الإجابة للأمر لنكون في حصن الشهادة الكاملة وسيرنا على العهد لنكون من اهل الاشهاد وورثة الأرض يوم المعاد لنرجع إلى الاصل ونفوز بالفناء لنحيى حياة ابدية سرمدية في القرب في دار السلام نسلم تسليما كثيرا ونصل الى ساحة الوصول في سدرة المنتهى تحت جناح ريحانة الهدى نهتدي بها لغمرات العبودية والخضوع لمالك الملك الواحد القهار

 

والحمد لله رب العالمين

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