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الخال الحبيب ابو فدك أنت تاج على الراس..


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ الخال الحبيب ابو فدك أنت تاج على راس كل عراقي أصيل عنده غيره على دينه ووطنه وشرفه وعرضه..

صدقني يا خالنا الغالي أنت محبوب جداَ وما أن يطرق مسامع محبيك أسمك الجميل حتى تبتهج اساريرهم فرحين مستبشرين، وإن اطلت عليهم صورتك تزيدهم فرحاً وسروراً..

أم قاسم مرة چبيرة تباوع على صورتك وتندعيلك وتگول هذا الرحماني ابو فدك خير وبركة.

مو بس أم قاسم يا حاج كل طيبة اهلنا وعفويتهم وخصالهم الكريمة تحبك يا بقية السلف الصالح من المجاهدين.

قصوا علينا أخبارك..

اخلاقك العالية ولين عريكتك وروحك المرحة وكرمك الباذخ "اخو باشا ما عليك زود"، قصوا علينا كيف تتعامل مع المجاهدين وكيف ترعاهم بعين ابوية لا تنام قبل ان يناموا ولا ترتاح قبل ان يرتاحوا تتفقدهم صغيرهم وكبيرهم حاضرهم وغائبهم تسأل عن أحوالهم وتقضي حوائجهم وأنت الممنون..

ابو فدك ما أنبلك.

وقصوا علينا قصص شجاعتك وكيف تتسابق مع الموت لستَ خائفاً ولا وجلاً، حدثني أحد فرسان المشارگة البصريين واصفاً إياك بأنك ما ترد من الموت!

چا شنو من زلمة انت؟

وحدثني عن خشيتهم عليك من إقدامك الحسيني يا اخا عابس تلك هي الحسينية المعهودة بكم.

وحدثني آخر عن دعواتك لنفسك بالشهادة أطال الله عمرك يا قائد المجاهدين المرابطين..

أبو فدك ما أشجعك.

عندما تحجب غيوم الأطماع والأغلال والحسد والجهل والجبن عنا شعاع الأمل تشرق وجوه كأنها الشمس تشرق في نفوسنا وتشرق من حولنا..

كان المهندس..

كان سليماني..

والآن أنت أبو فدك شمس تشرق وقمر ينير ونجمة تضيء، ادعو الله تبارك وتعالى مخلصاً آن يطيل في عمرك ويهبك الصحة والعافية والسعادة والبصيرة والتوفيق والسداد وانتَ في هذه المهمة الصعبة وأنت اهل لها.

ابو فدك نروح فدوة لك.

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