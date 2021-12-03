السعودية؛ السفارة الأمريكية في كل البلدان

هشام عبد القادر ||

للعلم والإحاطة محور الشر بالعالم هي إدارة الشر وغرفة عمليات إدارة الشر هي السعودية والمسؤول عنها الأمريكان وبريطانيا والصهيونية العالمية ..ويتم تنفيذ القرارات بالعمل والتنفيذ لكل المخططات من السفارة السعودية التي في كل البلدان ويتم تنفيذ الإغتيالات وبث الفكر المنحرف وضخ الأموال والرشاوي والخ لذالك علينا اولا معرفة عدونا جيدا ومعرفة اهدافه ومعرفة ادواته ومعرفة مخططات المستقبلية والحاضرة والماضية ..لكي يتسنى لنا كيفية صد وإفشال المخططات قبل تنفيذها ..مثلا الأن السعودية تتحكم في قرارات سياسية في لبنان بالضغط على وزير إعلام لبنان بتقديم استقالته الهدف من ذالك عدم جر وتعاطف كل المسيحيين بالعالم مع السيد المفكر جورج قرداحي لإنهم عارفين موقف بقية الاطراف السياسية وموقف حزب الله جيدا لا يخافون من فرد السيد جورج وموقفه بل من العواقب التي ستكون هناك إنضمام كبير من الفئات الأخرى لموقف السيد جورج الواضح والعقلاني والمنطقي وعليه يجب معرفة كل ما يحصل بالعالم معرفة العدوا ومخططه ومن أدواته وعليه نعرف ان السعودية هي اكبر أداة للصهيونية العالمية وللأمريكان ولبريطانيا من خلالها محور الشر بالعالم ..

وكذالك العكس اعداء الإنسانية يعملون بنفس التفكير فقط سلبيا يبحثون عن سبب محور الحق بالعالم ومن هم ادواته.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والحمد لله رب العالمين