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بلاء سخارت والمثلية وتمثيل العراق وتمثيلية الإنتخابات


 

إياد الإمارة ||

 

▪️ ليتحمل السادة القراء -من العراقيين- صراحتي وقد تحمل ويتحمل العراقي الكثير لا غرابة ولا عجب، ولا أريد أن أُحصي ما تحمله هؤلاء الأشقياء "من الشقاء" سوى ان العراقي أكثر مَن تحمل على ظهر هذا الكوكب الحماقات، ولمة المسحسلين، وابناء الرفيقات صويحبات منال يونس،..

المهم:

شوية بحث على متن السيد گوگل نتبين من خلاله إن السيدة "المصونة" بلاء سخارت من المدافعين أو من أهم المدافعين عن حقوق المثلية!

يعني عيب والله عيب لو شنو؟

حتى المستحى ماكو؟

لو مو جديدة "الكلة" على أحمد راضي؟

سالفتنا عن وحدة شاذة تطالب بحقوق الشواذ..

هسة سالفة تمثيل العراق والعراقيين..

عمي بالعباس هاي البلاء سخار ت  "العوبة" جاي تمثل العراقيين في الداخل وفي الخارج!

يعني ماكو بالعراق زلم؟

يعني ما بيه خيرين؟

ويعني ويعني ويعني..

عدنا شاعر شعبي فكاهي من قضاء المدينة -قضاء الشهداء- أسمه "بريبر" كتب ذات مرة قصيدة شعبية بعنوان

«يعني»

يقول في مطلعها:

يعني جاني بهذا الدور

يتكلم بيه حتى الثور

وهسة ما أعرف ببريبر عدل لو ميت حتى يكتب لنا عن دور "الثور".

تمثيلية الإنتخابات وبلاء سخارت "العوبة" وتقرير مجلس الأمن والتزوير وفضايح ما بعدها فضايح!

لو أرجع وأگول:

حتى المستحى ماكو؟

السالفة هواي عيب..

كلش عيب..

وايد عيب..

وبعد سالفة أخيرة: جماعة بلاء سخارت، البلاء ليس بعيداً عنكم، وشتتوقعون يگدر يصفيها إلكم؟

وإذا سلمنا بقدرته على ذلك ما يرجع يصفيكم؟

شنو يمنع ذلك؟

وعود الكهف الإبراهيمي غير صادقة ولكم في تاريخ "الگوم" عبرة إن كنتم من الو الألباب..

والعيون الوسيعة

لو راح لديار الغرب ما يصير أطيعه

لأن عيب..

بالعباس عيب..

والأكثر وأكثر أكو غباء واضح مثل ماكو عمالة واضحة.

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