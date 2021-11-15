المقالات

هَل سيخلع العرب ثوب الذُل ويعودون إلى أمجادهم؟


  د.إسماعيل النجار ||   أهلاََ وسهلاََ بكم في دمشق، قلب العروبةالنابض،وعلى قاسيون الشامخ ، ووقع خرير الماء في بَرَدَىَ، حيث استقبلَت دمشق أول الغائبين عنها منذ إحدَىَ عشرة سنة. بالهلآ والترحاب الدمشقي استُقبِل عبدالله بن زايد، وزير خارجية دولَة الإمارات، فتَمَّت تسوية أوضاع بلاده، على الطريقة السورية المعتادة خلال الحرب، بموجب العفو العام الرئاسي الذي أصدرهُ الرئيس الأسد، للراغبين في التوبة والعودة الى حُضن العالم العربي دمشق، ولتدخل أبو ظبي مجدداََ إلى عاصمة المقاومين، على قاعدة عفا الله عمَّا مضَىَ. فقدقال الرئيس الأسد وبكل صراحة لا مواربةََ فيها: دِمشق عربية وهيَ اليوم تمثلُ عاصمة المقاومة والعَرَب، مَن يقرر زيارتها عليه أن يخلع ثوبه الصهيونيّ على بابها، ويطرقه بكفٍ عربيٍ نظيف، وعندما يخرجُ منها له الحرية أن يرتدي ما يشاء وما يريد؟ السعودية التي لا زالت تُكابر، بسبب حنقها على الذين تخَلَّوا عنها وتركوها تواجه مصيرهافي اليَمَن،تطلب السماح من سوريا، وسوريا متسامحة لكن، ليس قبل أن يكتملَ فصلُ التأديب اليمني لها، لكي تتعلم أصول الضرب بالسيف العربي ومنافعَه،لعلها تتخلَّىَ عن السيف الصهيوأميركي الذي ارتد الى نحرها، وتعودُ إلى رشدها، بعد أن ورّطوها وتركوها تتلقىَ اللكمات، من دون حليفٍ أو صديقٍ أو رفيقِ طريق!! السعودية اليوم وحيدَةٌ في عتمة الليل اليَمني، تعاني رُهابه من رُعب أسودها العدنانيين الأقحاح وتستغيث العَون والمساعدة، فلا واشنطن تجيب ولا تل أبيب تُغيث،وأبو ظبي تركتهافي وحشة الليل الحوثي، وذهبت إلى عاصمة الياسمين بمفردها تشتُم رائحة العفو والسماح،وتَرَكت للسعوديةرائحةالبارود وضرب السياط، لتُجلَدأكبروقتٌ ممكن، علّها تتأدَّب وتتواضع، وتعرف حجمها الحقيقيّ بين العرب. أميركا، رمز السطوَة في الشرق، كُسِرَت يدها فيه؛ وإسرائيل، رمز البلطجة والإرهاب، أصبحت خائفة على مصير وجودها وبقائها. عُنصُرا القوة والهيمنة كُسِرا في غرب آسيا، وأفول نجم الثور الأميركي من منطقتنا بات قريباً جداََ،وتل أبيب قلِقة، ولاحول ولا قوة، فمَن الذي سيحمي المستعربين أصحاب حقول النفط والثروات من الأطماع، غير العَرَب؟ إنَّ النهضة الفكرية العربية والتوعوية أصبحت خارج قفص الِاحتجازالسياسي الصهيوعبري،والثورة بدأَ يزداد لهيبها، والتغيير في منطقتنا قادمٌ لا محالة،  الجميع سيخلعُ مضطراََ ثوب العمالة والإنبطاح والخيانة؛ ومَن لا يفعلها لا مكان له مستقبلاََ في الشرق المحمدي الأصيل. سنسلخ عنهم جلودهم الصهيونية ، وسنُلبسهم ثوب العروبة والعرب، سيعودُ المجد للخيل العربية الأصيلة، لطالما بقيَت دمشق بخير، فإن العروبة بألف خير، وطنُ الياسمين قلبه كبير وصدره رَحْب، وقاسيون سيبقى رمزاََ لقوة تلك المدينة التاريخيةوعُنفوانها، يصُدُ عنها الريح، ويُظلِّلها من قساوة حرارة الشمس، ويشرف عليها من كل مكان. ستبقَيْنَ عرينَ العروبة والمقاومة، يا دِمشقُ، وحضن الأُمَّة  الآمن الدافئ، منكِ الوفاءُ يا جُلَّقُ لمسناهُ، ولكِ الولاءُ ما حَيِينا.   14/11/2021
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
غُربَةُ هَمِنا
كاهل الشعب وأثقال الحكومات..
البعد العائلي في حياة الزهراء (ع)
اثمان ..اليمن ـ وجهة نظرـ  العراق قلب المعادلة
أزمة..تَلدُ أخرى..!
الاخلاق اولا 
المُعلِّمُ قيمةٌ عليا ورسالتهُ مِنْ أسمىٰ الرِّسالاتِ وأشرفها 
هَل سيخلع العرب ثوب الذُل ويعودون إلى أمجادهم؟
الاستيطان،استبدال الشعوب 
مالكم ولعلي؟! دعوه وشأنه..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
راح يشلني م ع م : اخاف طيارة ورقية !!!!!!!!!! مصطفى عبد اللطيف مشتت ( م ع م ) رجاءا اختار سيناريو متعوب ...
الموضوع :
مصدر امني يفند رواية عدد الطائرات ويؤكد: اصابة الكاظمي مفبركة
مواطن : المتأمل لعقدة الحقد عند اليهود يعتصر قلبه اكثر لامام زمانه فلا من امة ناصره وواعية تعينه ولامن ...
الموضوع :
صحفي مقرب من المخابرات الاسرائيلية ينشر على تويتر صور العامري والخزعلي والولائي وملمحا الى اغتيالهم
رسول حسن نجم : لقد قطعت ايران شوطا طويلا في طريق التقدم والازدهار وفق ماتمليه الشريعه الاسلاميه.. والذي نطلبه من سماحة ...
الموضوع :
مادة دراسية في الجامعات الإيرانية تختص بتحكيم الروابط الأسرية
سرور داود محمد داود : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... تحية طيبة .... م/ مناشدة اناشد معاليكم لرفع الظلم عنا نحن فئة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بغداد : الله يديم عليكم الطافه ويبعد عنكم السوء المؤلم ان الناس لم تعد تلتفت الى ان دائرة الخير ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
ابو مهدي العباسي : السلام عليكم أصبتم اخي البياني جزء من الحقيقة وكبدها ولكن الواقعية الدولية اليوم تقوم على مرتكزات ستراتيجية ...
الموضوع :
لماذا لا ندمج الحشد بالقوات الأمنية؟!
بغداد : العنوان ينطي انطباع موجع .... سامح الله محرر الخبر العراق ليس لديه كهرباء نحن نعيش على اضواء ...
الموضوع :
مصدر يوضح حقيقة وفاة امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير
طالبة في العراق فقط : شكوتي هي عن التدريس في العراق و حالة المدارس الرحلات اللي نكعد عليها مكسرة لذا يرجى اتخاذ ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رياض البغدادي : الحمد لله على سلامتكم شيخنا الفاضل ربي يحفظكم ويدفع عنكم كل سوء بحق محمد وال محمد ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
الجابري الجابري : اسال الله ان يحفظك ويمد بعمرك الشريف ...
الموضوع :
امام جامع براثا يصدر بيانا حول الاخبار الكاذبة حول تعرضه لحادث سير
فيسبوك