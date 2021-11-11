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تدقيق سياسي..!

87 2021-11-11

  حازم أحمد فضالة ||       نقرأ في المقالات للكُتّاب الكرام منذ أيام عبارات نحو: ١- الكاظمي رئيس الوزراء! ٢- بنس (المتحدث باسم الخارجية الأميركية)! لذا نجد من الضروري تدقيق وتصويب ذلك؛ خدمةً لأحبتنا الكرام. تدقيق سياسي: ١- الخطأ: الكاظمي رئيس الوزراء! الصواب: الكاظمي (رئيس الوزراء السابق)، أو (رئيس حكومة تصريف الأمور اليومية)، أو (المنتهية ولايته). السبب: دستوريّ. ٢- الخطأ: بنس (المتحدث باسم الخارجية الأميركية)! الصواب: نيد برايس (المتحدث باسم الخارجية الأميركية). السبب: نيد برايس، نُصِّبَ متحدثًا باسم الخارجية الأميركية بتاريخ: 20-كانون الثاني-2021، أي يوم التنصيب الرسمي للرئيس الأميركي جو بايدن، خلفًا للرئيس العنصري السابق (دونالد ترمب) المطلوب للقضاء العراقي والإيراني؛ كونه المتورط باغتيال قادة النصر ورفاقهم (رض) قرب مطار بغداد. الاسم الكامل للمتحدث برايس هو: Edward Ned Price المنصب: Spokesperson for the United States Department of State طبعًا نحن لا نعتمد اسم (الولايات المتحدة - United States) لأميركا، لكننا نعتمد (أميركا - America) لأنها واقعًا (ليست متحدة) بل هي عنصرية استبدادية ضد بعضها وضد شعبها، وهذا ظهر في انتخابات 2020. الآن ربما القارئ يسأل: فمن هو (بنس)؟ الجواب: لم نجد سياسيًا أميركيًا معروفًا باسم (بنس) غير: (مايكل ريتشارد بنس) المعروف اختصارًا (مايك بنس - Mike Pence)، وكان يشغل منصب: نائب الرئيس الأميركي العنصري السابق (دونالد ترمب): 

 

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