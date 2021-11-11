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ابغى اصير ارمي عند ال BTS مرة مرة..!


 

عزيز الإبراهيمي ||

 

الغرابة من هذا العنوان تذهب عندما تقراءه باللهجة السعودية ومفاده ان لي رغبة ان اكون من الجيوش المجيشة لنصرة فريق ال BTS   .

صغيرتي في الثالث ابتدائي والسنتين الماضيتين ذهبتا بين حسوني ونقيب المعلمين وشعارهما ماكو وطن ماكو دوام وبين فايروس كورونا, فتلاميذ الثالث الابتدائي هم حرفيا كانهم تلاميذ الاول من حيث غرابة اجواء المدرسة عليهم, وفي هذا اليوم رجعت تحمل في تقاسيم وجهها شيئا من التذمر وعندما سالناها عن اسباب ذلك وجدنا ان الصغيرات لم يلعبن معها لانها لا تعرف ال BTS  ولا تحفظ اغانيهم؟!!!!

ماهي فرقة BTS ؟ الاجابة التي حصلت عليها بعد اجريت بحثا عن هذه الفرقة هي انني انتمي الى زمرة الشياب وغير مواكب للحداثة والتطور!!! ففرقة الـ BTS اشهر من النار على علم وربما يعرفها ويتفاعل معها جميع الجيل مادون سن المراهقة وما فوقه بنسب مختلفة وهي عبارة عن فرقة كورية للرقص والغناء يقوم بها سبعة من الشباب تتميز بان ما يقدموه من عروض غنائية راقصه هي من كلماتهم والحانهم وغنائهم قامت احدى الشركات الكورية بجمعهم ورعايتهم ونجحوا نجاحا اسطوريا يكاد يقل نظيره ولهم شهره في جميع انحاء العالم (ماعدا هذا الابراهيمي الخارج عن ركب الحضارة والمشكلة اني جنت اشوف صورهم من اشتري جلادات وعبالي شخصيات كارتونية).

المثير ان متابعي هذه الفرقة يتوفر عندهم انتماء لا يظاهيه انتماء مشجعي الريال والبرشة فهم يدعمون افراد هذه الفرقة ويحفظون اسمائهم واعمارهم, وما يحبون ويكرهون, ويقلدون حركاتهم وطريقة لبسهم, وتسريحات شعرهم. ثم ان الفرقة الغنائية ومن يقف ورائها يحاولون ان يستديموا هذا الدعم بحيث يجعلوا منه نمط لحياة المتابعين ويحاولوا ان يرزعوا فيهم روحا العصبية للفرقة والترويج لها بحيث اطلقوا عليهم تسمية الارميز من كلمة(ARMY) والتي تعني جيش وهم بذلك يبنون في وعي متابعي هذه الفرقة وعشاقها منظومة اخلاقية تقتضي على الجميع ان يدافع عن الفرقة ويدعوا الناس لها ويجعلها جزاءا من هويته.

فخطورة هذه الفرقة كبيرة جدا فالامر لا يقتصر على سماع اغنية او الاستمتاع بموسيقى وينتهي الامر بل الخطورة تكمن في تحول هذه الفرقة الغنائية الى اشبه ما تكون بفرقة مذهبية لها منظومة خاصة ترسي السلوكيات وتحدد الاذواق خصوصا ما يتعلق بالمظهر من الملابس وقصات الشعر ومستحضرات التجميل التي يتعاطاها الاولاد من ابطال هذه الفرقة. والغريب ان اكثر عشاق هذه الفرقة هم من البنات وهذا يعطي الامر سوءا مضاعف لانه سوف يرسم لديهن ملامح الرجل المثالي وبالتالي يدفع الشباب الى تلبية رغبة تلكم البنات وتقليد اعضاء الفرقة بملبسهم وقصات شعرهم واستعمال مستحضرات التجميل.

ان ترك الحبل على الغارب من قبل المربين والتسليم بخرافة ان اكثر اغنياتهم تدعوا الى السلام ونبذ العنف وماسواه من تبريبرات المتابعين لتلك الفرقة سيقود بالنتيحة الى تخلق هذا (الارميز) من الابناء باخلاق ابطال الفرقة فتصورا بعد حين عندما تدعوا تلك الفرقة الى تشجيع المثلية في المجتمع ويصدروا اغينة تشجع على هذا الامر ماذا سيكون من ردة فعل الارميز الذين اسكرتهم المتابعة الا الطاعة والتقليد اي بلاء سيحل في المجتمع حينها.

بعد شغلة وهي ان جماعة الارميز يستخدمون اللهجة السعودية ليش ما ادري ؟

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