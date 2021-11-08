اليهود تقاتل من خلف جدار آل سعود الصهيونية

هشام عبد القادر ||

أعظم جدار في التاريخ البشري جدار فرعون لذالك تكرر اسم موسى عليه السلام أكثر من مرة في القرآن الكريم أكثر اسم نبي تكرر اسم سيدنا موسى عليه السلام لإنه وقف ضد أعظم جدار بشري واليوم كذالك أعظم جدار جدار آل سعود وقد تكرر اسم السيد الحوثي في كل العالم لإنه يواجه أعظم جدار بشري وحشي متصهين وهم آل سعود ..والنتيجة ستغرق الصهيونية السعودية بعصا اليماني وعصاة اليوم أبسط الأسلحة اليدوية التي بيد رجال الله ..لقد صور الفكر المتطرف إن اليهود يتخبون. خلف الحجارة وستقول الحجارة هنا يهودي تحت هذه الحجر بل الحقيقة الحجر التي يتخبون ورائها عملاء خونة باسم الإسلام . والجدار التي يتحصنوا بها عملاء خونة بإسم الإسلام .

نجد اليوم فرعون العصر يستبيح الدماء ويذبح ويسحل يبحث عن اليماني كما بحث فرعون على سيدنا موسى عليه السلام.

او يريد الوصول لهزيمة اليماني واهل اليمن هم الأنصار الذي دعاء لهم رسول الله بالبركة والنصر ..كلمة الأنصار والإنتصار لن تفترق ابدا.

النصر محتوم لأصحاب الحق المدافعين عن أنفسهم .

وقد أطلق الكلمة المشهورة السيد المسيحي جورج قرداحي .

إن الحوثيين أصحاب حق يدافعون عن أنفسهم ..

والذي يدافع عن نفسه لم يكن معتدي ..

إن الله لا يحب المعتدين