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مظهر الإسلام المحمدي بلون الجنة ..


 

هشام عبد القادر ||

 

الألوان هي من اشكال الطبيعة

وكل لون في الطبيعة له أثر بالنفس ..

لون السماء والبحر تسر النظر

ولون الأرض اجمل واقع لها عندما تكون باللون الأخضر ..

اللون الأخضر يعبر عن الحياة للأرض بعد موتها عندما تكون الأرض يابسة في قحط عبارة عن موت ..والحياة عندما تخضر ..

اللون الآخضر السندس من الجنة تعبر عن البهاء والجمال قمة جمال الوجود ....

والطبيعة جميلة بالوانها المتعددة ...

ولكن اللون الشامل للحياة اللون الأخضر للطبيعة ...

هذا بالنسبة للمولد النبوي الشريف ليس الاقتداء بالقبة الشريفة إن لونها اخضر فهي كانت من قبل لون ابيض وووا الخ ..

بل القرآن تكلم عن الالوان السندسية ..وايضا الطبيعة كما قلنا الحياة هي في اللون الآخضر ..

وفي سبيل النكته الشعب اليمني مخضر طوال السنة يآكل القات الأخضر ..

يعني لا جديد باللون ..فاقول

الإحتفال بالمولد النبوي مظهر فرحة والفرحة عبر عنها بالجمال الظاهر والباطن.

والحمد لله رب العالمين

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