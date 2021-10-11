الحشد الشعبي العراقي بوصلة الأحرار 

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هشام عبد القادر || نحن من اليمن لا نعرف تفاصيل حركة وأحزاب ومرجعيات وحوزات العراق ولكن هناك شمس المرجعية العظمى نراها من حين فتوى الحشد الشعبي العراقي ظهرت الشمس ساطعة ورئينا نجوم وكواكب منيرة في العراق وبوصلة الحرية نفحت من قلب الشهيد ابو مهدي المهندس رفيق الشهيد قاسم سليماني .. فقد خطت هذه الدماء خطوط واضحة لا شك فيها حددت مركز النور المنبثق للعالم ..مهما اشتدت الصراعات في العراق الحزبية أو السياسية أو الدينية أو اختلفت المعتقدات فهناك بوصلة القلوب بوصلة الشهيد ابو مهدي المهندس تحدد المسار تعرف الأمة أين خط الحق والحقيقة ..فلن تتيه..العقول والابصار وهناك شهيد عظيم ينطق بالحق ومنار للحقيقة .. فسلامنا لشعب العراق المؤمن الكريم وهم من اكرمهم الله بسيد الشهداء ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وكربلاء المقدسة ارض الحرية والمحشر . طوبى لمن اتجه نحو العشق الحسيني وحافظ على مبداء الإمام الحسين عليه السلام الإصلاح في أمة سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله الطاهرين . ونؤكد أن طريق الحشد الشعبي المقاوم هو اللوحة الكبيرة التي تمثل العراق ..وكل الحركات المقاومة هي أيضا تمثل العراق فالخط حسيني .. سلام يا شهيد بغداد عاصمة العراق قلب العراق سلام يا من وحد المؤمنين بدمه فلا فرق بين الشعب المؤمن الإيراني وبين الشعب المؤمن العراقي .. والحمد لله رب العالمين