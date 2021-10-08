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التقوى والوسيلة يخضر الوجود بسندس اخضر


  هشام عبد القادر ||   فقط الحياة خطوط نرسمها اما لوحة فنية ذات جمال وإما كدرة وها نحن نرسم لوحة فنية خضراء لوحة وجوهر الحب لسيد الوجود سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. واله الكرام ..خير من اختارهم الله صفوة ورثة الكتاب. اجدادنا كان لهم اعمال يحيوا الذكرى ما يسمى موالد ويخضر الكتاب والمجلس بدون رسم ولوحات خضراء بل روحانية الصادقين وبعدها يقوموا يقولوا حضر النبي محمد وسميت حضرة .. ويشهد شهود اعيان ان النور يصعد الى عنان السماء من محل المجلس او المسجد وهذا حاصل بشهود اعيان وكانت لهم كرامات كلها تنبع من منبع الحب والولاء لسيدنا محمد وآله وخير طريقة هي الوسيلة لو استقام الناس على اليقين بها فهي النجاة فقد نجت سفينة نوح عليه السلام بالوسيلة دون وسيلة لن تصلح الأعمال ولن تقبل.  لان الباب هو التقوى والوسيلة ..فقط التقوى بالنفس والوسيلة خط للوصول الى الحضرة القدسية واي قدسية اعظم من قدسية سيد الوجود والأكوان سيدنا محمد ..   اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد   والحمد لله رب العالمين
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التقوى والوسيلة يخضر الوجود بسندس اخضر
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