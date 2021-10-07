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سيدنا محمد رحمة للعالمين بيوم مولده يفرح العالمين


  هشام عبد القادر  ||   الإحتفال بحق مولد النبي صلواة الله عليه وآله بيوم واحد تقصير بل يكون كل يوم وكل ساعة وكل حين بل في كل نفس نتنفس نذكر النبي ونصلي عليه اذا كان الله وملائكته يصلون عليه والياء تفيد الإستمرار فما ذا نحن من ذالك بل نعترف بالتقصير وايضا امر الله للمؤمنين بأن يصلو ويسلموا تسليما كثيرا بكثرة ليس بقلة ..وايضا رسول الأمة سيدنا محمد رحمة للعالمين لا يمن الإنسان مهما كان وباي ارض كان إنه مع سيدنا محمد بل العالمين عالم الجن والانس والملائكة وعوالم الوجود لا نعلمها قد يحتفلون ويصلون على النبي الاكرم اعظم مما نعمله نحن بالظاهر ... سيدنا محمد رحمة للعالمين وكل ما نحن عليه من نعم هي الا من رحمته ورأفته ..بنا وما زلنا بالحياة لم نعذب بنعمة وجوده حاضرا بيننا ...وهو الشفيع المنادى بلسان العالمين يا محمد نختم ونبداء ونصول ونجول وندخل برحمة الله بفضلك يا محمد   والحمد لله رب العالمين
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