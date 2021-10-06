دول محور المقاومة في قلب واحد

هشام عبد القادر ||

إننا على عهد باقي هو الحب والولاء لقادة دول محور المقاومة

ولنا عهد ثابت بالمودة والذكرى التي لا تزول عن قلوبنا لشهداء دول محور المقاومة ..

لقد توحد الدم العراقي والإيراني وتمثلة الوحدة بعمق السماء والأرض بدماء وأرواح الشهداء وبالذات الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس الذي تعانقت أرواحهم في الدنيا وتعانقت في الخاتمة بالشهادة في بغداد وصعدت أرواحهم في سماء الوجود بوقت واحد ونرسل رسالتنا للعالم أن زمن التراجع ولى وجاء زمن التقدم والوحدة لكل دول محور المقاومة ونحن مقبلين على ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443هجرية سوف يكون هناك وسام موحد للعالم وسام الشرف الاعظم هو شرف المودة والتقرب من أعظم إنسان في الوجود أعظم روح وعقل وقلب ونور لا يوصف لا يعرفه إلا الله نور سيدنا محمد صلواة الله عليه وآله. وفي هذه الذكرى نحب أن نتذكر كل شهداء دول محور المقاومة ونحيي الذكرى مع كل قادة دول محور المقاومة وفي هذه الذكرى نستحضر الشهيد سليماني والمهندس. لسبب واحد هو سبب الوحدة إنهما جسدى معاني الوحدة بأرقى المستويات

وحدوا بين شعبين وحدوا بين محورين محور المقاومة في إيران وفي العراق ..وصعدت أرواحهم في وقت واحد وعاشو في الميادين كجسد واحد لذالك انا احتفل بذكرى مولد النبي الاكرم بطريقتي التي اريدها

طريقة حب الوحدة بين كل دول محور المقاومة واحرار العالم نذكرهم بالشهيدين كيف جسدوا الوحدة فعلينا أن نجسد الوحدة جميعا ونحتفل جميعا في المولد النبوي الشريف وتجعله يوم عالمي يقوي روابط الأخوة والنصر لكل دول محور المقاومة وأحرار العالم ونؤكد أنه لا تراجع لهذه الدول ولا تراجع لهذا النور المشرق أنه نور ازلي وأشرق ظهوره بيوم مولد سيد الوجود محمد صلواة الله عليه وآله وترجم النور المحمدي الشهداء الكرام الداعمين لصك الغفران طالبين الرحمة والتراحم والوحدة بين الإنسانية ووعد الله آت

يرونه بعيدا ونراه قريبا

والحمد لله رب العالمين

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