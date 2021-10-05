شمس محور المقاومة تدور لتضيئ العالم...

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هشام عبد القادر || *سفينة الوحدة عمود البقاء اليوم تحقق دول محور المقاومة اجمل رصيد في قانون الإنسانية تمثل صمام أمان للإنسانية وسفينة النجاة للبشرية مهما كان هناك النقص في الكمال على سبيل المثال الإقتصادي لسنا اعظم من تقدم الصين ولكن هناك ما هو اعظم من هذا التقدم هو عمود البقاء في خير محور هو محور الوحدة في دول محور المقاومة اصبحت تمثل رقم يباهي العالم الوحدة في قلوب دول محور المقاومة خطوة مهمة واساسية والذي لا يفهم ذالك لا يعتبر إنسان عرف اهم شئ بالوجود الا وهو اول الدين معرفته... نحن تعرفنا على ديننا بفضل اهل المعرفة والعرفان دليل الحق من الحق معهم وهم مع الحق والحق يدور حولهم. هذه النقطة واساسها ابا الأحرار الإمام الحسين عليه السلام هو له الفضل العظيم خلق شعوب مقاومة والفضل الاعظم لسيد الوجود الذي نحن اليوم في 28صفر نتدكر مظلوميته ولكن هو حي لن يموت نستعد لربيع اول شهر الفرحة والسعادة شهر الحياة تحيى الأمة بعنوان الوحدة الدوران حول سيد الوجود هنا نقف إجلال لوحدة الأمة بمعرفة السبيل للوصول الى قمة المجد والحياة والبقاء .. اذا اتحدت الأمة وتخلصت من الطواغيت واستغنت واكتفت بما لديها من خيرات تصبح امة قوية تضمن تحقيق وعد الله ترث الأرض وبعد ان ترث الأرض تعرف سر الوعد والصبر والمسافة الطويلة التي اقتربنا الى نقطة الوصول إن الله كرم الإنسان يريد له الكمال والعلم والمعرفة ولا يريد له النقصان اذا فالنسعى الى الكمال في الاسماء والصفات والافعال لنحقق الهدف العظيم .. والحمد لله رب العالمين