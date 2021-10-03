الرسول محمد هو التوحيد الاعظم ..

هشام عبد القادر ||

· فلسفة التوحيد الاعظم

· انما الشرك هو الظلم وحرف المسار عن الصراط وامر الله.

البعض لا يستحي من نفسه التي من هو اولى بها هو رسول الله سوى علم بذالك ام لا يعلم يقول ان المناداه لرسول الله شرك عندما نستغيث به وهو لا يعلم ما معنى الشرك ..الشرك من يتخذ الهه هواه وله عدة اقسام الشرك كثير شرك ظاهر وخفي ..

التوحيد الاعظم عندما يكون في القلب الله وحده ..عندما يكون في القلب اهل الله وسكن لله ورسوله واهل بيته الاطهار هذا هو التوحيد العمل الخالص لله مثل ما نعمل بحياتنا اي مهنة عندما تخلص وتعمل مهنتك فانت وحيد في المهنة سخرت عقلك وقلبك لها وابدعت اما لما تعمل شئ ليس مهنتك اشركت في امر عملك بعمل لست له اهل لذالك لم تخلص بالعمل..

رسول الله هو التوحيد الاعظم نعم.

قال الله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۝ فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا [النساء:64-65].

تحيكمه في جميع الامور والا ما كنا مؤمنين ونسلم اليه تسليما في كل امورنا ..والا ما كنا مسلمين ..

ايضا من عظمته الله نفسه وملائكته يصلون عليه وامر من الله للمؤمنين ليس للمشركين بأن يصلوا عليه

: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا [الأحزاب:56] صدق الله العظيم؟

الله وملائكته يصلون عليه الياء تفيد الاستمرار ونحن ننادي باداة النداءيا رحمة للعالمين لانه ما كان ليعذبهم ورسول الله حاضر بكل حين ..

وايضا“من يُطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلناك عليهم حفيظا” (النساء: 80)

من يطع الرسول فقد أطاع الله ليس شرك وهو اساس التوحيد رسول الله ولا نبي ولا رسول الا وقال بالتوحيد لفظ الشهادة نحن موحدين بفضل رسول الله الشفيع ..وهو الوسيلة

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ }

اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هو محمد سيد الوجود

ولو أنهم إذ ظلموا انفسهم جاؤوك المجيى لسيدنا محمد ليستغفر لنا ونستغفر الله بحضرته ليغفر لنا..

كيف معاني الشرك من لا يؤمن بسيد الوجود هو الشرك بعينه.

نحن نؤمن اعظم الإيمان والسبب في إيماننا ليس اعمالنا التي فيها تقصير انما إيماننا ان الشفيع هو سيدنا محمد نناديه بالدنيا والاخرة يا سيد المحشر اشفع لنا انت الخيركله ...

ظاهرنا على شكل اسم محمد وسجودنا على شكل اسم محمد

وعقلنا العرش للوجود ملهمه سيدنا محمد وقلبنا مسجد محمد

وارواحنا ترجع الى جوار سيدنا محمد اذا كنا موحدين واذا كنا مشركين فارواحنا تحت اقدام ابليس ..وجنده واعوانه من الجن والأنس ..

ولا حول ولا قوة الا بالله

والحمد لله رب العالمين