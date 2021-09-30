الحشود الكربلائية بركة السماء كالمزن المنهمر. .

هشام عبد القادر ||

قلوب تهوى إلى السبط الشهيد

ترتيب وحركة السير نحو كربلاء من قلوب خالصة طالبة الشفاعة والرضاء وبروح الوحدة وغاية نيل المغفرة والسلوك بسبيل النجاة ليس هناك في الوجود سعي من القلب بترتيب سماوي إلا الصلاة والحج وكل ماهو من الله فريضة وسنة ونلاحظ ان اعظم حضور هو الحضور في ساحة كربلاء ترتيب إنساني وكرم ليس له حدود وبركات تنهمر من السماء لا يوجد من يجوع في كربلاء ولا يعطش ولا يحرم من البركة والمغفرة ..

إنني كباحث برقم العدد نجد هناك سر في العدد

1+10+10+40=61

سنة 61هجرية

من اول يوم شهر رمضان المبارك ويوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر ويوم العاشر من محرم ويوم الاربعين ..بداية من اليوم العاشر من محرم حتى 20صفر اربعينية الإمام الحسين عليه السلام نحن ندور حول الإمام الحسين عليه السلام كما تدور الأرض حول الشمس ..

1+1+1+4=7ايام الاسبوع ندور حولها ..

اربعة ايام كأركان الكعبة المشرفة نطوف حولها ..

اول شهر رمضان المبارك نتذكر عطش الإمام الحسين عليه السلام ويوم العاشر من ذي الحجة نتذكر الذبح والفداء للإمام الحسين عليه السلام ويوم العاشر من محرم يوم الذبح العظيم ويوم الاربعين يوم العهد والوفاء لا نعبد العجل والشيطان بل نواصل مسيرة ابا عبد الله الحسين عليه السلام بكمال العقل الاربعيني العارف بمعاني دوران الوجود حول البقاء المحمدي وسر البقاء السير بمسيرة كربلاء المقدسة المسيرة الحسينية التي تسقط عروش الطغاة ..

والحمد لله رب العالمين

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