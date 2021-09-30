المقالات

الحشود الكربلائية بركة السماء كالمزن المنهمر. .


 

هشام عبد القادر ||

 

قلوب تهوى إلى السبط الشهيد

 

ترتيب وحركة السير نحو كربلاء من قلوب خالصة طالبة الشفاعة والرضاء وبروح الوحدة وغاية نيل المغفرة والسلوك بسبيل النجاة ليس هناك في الوجود سعي من القلب بترتيب سماوي إلا الصلاة والحج وكل ماهو من الله فريضة وسنة ونلاحظ ان اعظم حضور هو الحضور في ساحة كربلاء ترتيب إنساني وكرم ليس له حدود وبركات تنهمر من السماء لا يوجد من يجوع في كربلاء ولا يعطش ولا يحرم من البركة والمغفرة ..

إنني كباحث برقم العدد نجد هناك سر في العدد

1+10+10+40=61

سنة 61هجرية

من اول يوم شهر رمضان المبارك ويوم العاشر من ذي الحجة يوم النحر ويوم العاشر من محرم ويوم الاربعين ..بداية من اليوم العاشر من محرم حتى 20صفر اربعينية الإمام الحسين عليه السلام نحن ندور حول الإمام الحسين عليه السلام كما تدور الأرض حول الشمس ..

1+1+1+4=7ايام الاسبوع ندور حولها ..

اربعة ايام كأركان الكعبة المشرفة نطوف حولها ..

اول شهر رمضان المبارك نتذكر عطش الإمام الحسين عليه السلام ويوم العاشر من ذي الحجة نتذكر الذبح والفداء للإمام الحسين عليه السلام ويوم العاشر من محرم يوم الذبح العظيم ويوم الاربعين يوم العهد والوفاء لا نعبد العجل والشيطان بل نواصل مسيرة ابا عبد الله الحسين عليه السلام بكمال العقل الاربعيني العارف بمعاني دوران الوجود حول البقاء المحمدي وسر البقاء السير بمسيرة كربلاء المقدسة المسيرة الحسينية التي تسقط عروش الطغاة ..

 

والحمد لله رب العالمين

ــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحشود الكربلائية بركة السماء كالمزن المنهمر. .
أضواء على بيان المرجعية بشأن الانتخابات
تأملات في بيان المرجعية الدينية
المرجعية الدينية تحدد المسار..وما على الناخب الا حسن الاختيار..!
نريد قانون للاربعينية..
الولايات المتحدة تنقل ملف العراق للكيان الصهيوني..!
هواجس مشروعة عند المواطن العراقي من نتائج الإنتخابات القادمة
حسن الظن
فلسطين بالدمِ حاضرةٌ وفي خطابِ الأممِ غائبةٌ
ظفيرة ودمعة..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : يقول الامام الحسين ع(ان الله ليعطي على النيه مالايعطي على العمل) فصبرا حتى يقضي الله وعدا كان ...
الموضوع :
الحمد لله الذي خلق الحسين..
رسول حسن نجم : لماذا هذا الخلط بقائمه هي موجوده اساسا في العمليه السياسيه منذ٢٠٠٣ وبين المتطوعين الذين هم من الجماهير ...
الموضوع :
انتخب الحشد وكن من الشجعان ولا تكن من الغمان!
رسول حسن نجم : بتقسيم ١٣٠ مليار دولار على ٤٠مليون(عدد سكان العراق) يكون الناتج٣٢٥٠(ثلاثة الاف ومئتان وخمسون) دولار وليس ثلاثة ملايين ...
الموضوع :
الاقتراض الاضطراري
رجب سلمان ثجيل : المشكلة ليست بالمسكين صاحب نظرية (غلس وانته ما تدري)...المشكلة بالذيول والمطبلين واللوكيه الذين يتحلقون حول المشعول( طبعا ...
الموضوع :
غلّس وإنت ما تدري ..!
مقيم في ايران : اجمل الحوارات التي اانس بها حوار السفارة العراقية في ايران الكاتب ينتقدهم لتأخير معاملة ايرانية زوجها عراقي ...
الموضوع :
أسلاك شائكة في طريق زوجات العراقيين من أصول ايرانية
منير حجازي : سحب رتبة الضباط ، القائهم في التوقيف ومحاكمتهم وادانته وزدهم في السجن. غير ذلك لا ينفع اي ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : هذا من ضمن الاحقاد الدفينه على سماحة الشيخ الصغير من قبل الزمر البعثيه ومن تبعهم جهلا او ...
الموضوع :
بالصور .... جزء من الحملة المستمرة للافتراء على سماحة الشيخ جلال الدين الصغير
رسول حسن نحم : في رأيي القاصر يجب الرجوع الى مدارس الموهوبين لاختيار مجموعه منهم ممن له الرغبه في التحقيق في ...
الموضوع :
’هددوا الشاب بأخواته وأمه’ ’سايكوباثيون’ يعششون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
رسول حسن نجم : اذن باختصار شديد.. كل الدول تبحث عن مصالحها الا الحكام العرب يتوسلون لهذه الدول بالمال وماء الوجه(ان ...
الموضوع :
أميركا وروسيا كما بريطانيا وفرنسا وجهان لعُملَة صهيونية واحدة
رسول حسن نجم : لم تبارك المرجعيه لاسابقا ولاحاضرا لحد الان اي قائمه انتخابيه بل كانت بياناتها هي (الوقوف على مسافه ...
الموضوع :
الحشود لاختيار الفتح..!
فيسبوك