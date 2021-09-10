الكلمة الطيبة هي الباقية 

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هشام عبد القادر || امي الأرض وابي السماء والكلمة الطيبة سبب وحدتهم .. ابي وامي سبب وجودي فهم وجه وصورة لمعرفة واجد الوجود وطاعتهم طاعة الواجد لهذا الوجود .. لقد تغذينا في رحم الأم وخرجنا من رحم الأم لنرى الصورة للاب والام للمعرفة وطاعتهم شكرا لا عبودية لا خوف منهم بل شكرا لهم كذالك نريد نعبد واجد الوجود شكرا لقد اخرجتنا الأرض من رحمها لنعرف الصورة لواجد الوجود تتغذى الإنسانية بظاهر الأرض تطلب الحياة والبقاء ولم تكن في ظاهرها حياة أبدية الحياة الأبدية في باطنها في رحم الأرض هي الحياة فقط خرجنا لعالم الظاهر لنعرف حقيقة الاب والام ..سبب معرفة واجد الوجود واجد الاب والام .. إننا في الأرض كلها مسجد ولكن هناك مسجد مركز الارض تدور حول شمس المعرفة كأن الأرض نقطة المعرفة ام القرى تدور حول قلب الأبوة هي الشمس . نسري من المسجد ومركز الأرض مركز الدوران إلى مسجد باب العروج إلى آفاق السماء نبداء من مسجد ونختم في مسجد لنصل إلى شجرة علوية بالافاق.... الكلمة الطيبة سبب وسلم العروج والوحدة بين الاب والام بين الأرض والسماء فالغاية عروج روحي وجسمي للإنسان إذا كان الجسم يتغذى من الام وهي رحم الأرض من باطنها وفي ظاهر ها والروح تتغذى من الأب في السماء .فنحن لا نستطيع التخلي عن الاب والام فهم صورة المعرفة ..لقد كانت السموات والأرض في وحدة وأيضا الإنسان الذكر والانثى في وحدة والغاية هي الوحدة الروحية والجسدية ..في الفناء يتمنى العارفون العروج الجسدي والروحي الى سدرة المنتهى .. فنتمنى معرفة سبب النفوذ من الأرض بسلطان الكلمة أنها أصلها ثابت وفرعها بالسماء وهي الشجرة النبوية .ولهذا الشجرة اب وام . سيد الوجود اب لهذه الشجرة وام الشجرة فاطمة ام ابيها .. الأرض ام ورحم من في هذه الأرض والسماء اب .إذا كانت الارض تدور حول الشمس فإن شمس الوجود المحمدي ندور حولها ونبداء من نقطة السجود من مسجد إلى مسجد لنصل السدرة والغاية وهي الحياة الباقية ..محل الشجرة العلوية . كما خرجنا من رحم الأم لنعرف الصورة لاصلنا..وشجرة أصلنا الاب والام.. كذالك نخرج من الأرض من اثقالها ثقل العلم والتزود منها وتعرج ارواحنا لمعرفة حقيقة الاب الشجرة العلوية في سدرة المنتهى لأن طاعتهم طاعة واجد الوجود ..وهناك تتوحد حقيقة الاب والام حقيقة الشجرة التي ثمارها المعرفة والمشاهدة للصورة والحقيقة .. والسبب السجود في مسجد الطاعة وصفتها ثلاثة اوقات سجدنا لنصل اليك حقيقة الشجرة الكلمة الباقية الشجرة النبوية....السلطان ليس ملك زائل بل السلطان علم باقي كلمة باقية تتوحد الأرض مع السماء والابوة مع الأمومة لتبقى شجرة الكمال شجرة الوحدة الغاية للمعرفة لشجرة البقاء التي أصلها ثابت بقلب الأمومة وفرعها في السماء تتغذى من النور وروح الأبوة وكليهما نور وروح بمشيئة ليس كمثلها شئ الحمد لله رب العالمين