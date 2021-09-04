القلب قبلة الوجود له كان السجود بأمر واجد الوجود..

هشام عبد القادر ||

· فلسفة الحفاظ على القلوب فهو الصلاة الوسطى.

لكل شئ في الوجود له قلب والقلب بيت يسكن به ملكوت النور وتحركه الروح التي ليس كمثلها شئ ..إذا كان في الأزل السجود النوراني الملائكي لروح سكنت في قلب ادم عليه السلام واعتلت على عرش عقله ..فهي السبب المتصل بين سموات عقله وارض قلبه ..

فنحن نرى اليوم صورة للسجود تجسد للقبلة بيت الله صورة حسية لسجود الملائكة لادم عليه السلام ..وفي ذالك ليس العبودية للبيت انما لرب البيت.

وما حلت في البيت هي الروح روح الولاية الكونية نرى معاني ذالك عندما سجدت الشمس والقمر ليوسف عليه السلام واحدى عشر كوكبا كان السجود تجسيد ايضا لمعاني بيت الله للروح والولاية التي في قلب الجمال اليوسفي ..

من خلال ما سبق نفهم إن الارض تدور حول الشمس والشمس نور مستقل تدور حول نفسها اذا كان الوجود للارض ومن فيها تدور حول الشمس فيعني ان قلب السماء هو الشمس واذا كانت الشمس نور ونور الملائكة سجدت لادم عليه السلام الروح التي حلت به نصل الى ان نور الشمس والقمر سجد ليوسف عليه السلام ومنها نصل إن الصورة للسجود للشمس والقمر انما سجد النبي يعقوب عليه السلام وابناءه للولاية ولاية يوسف عليه السلام ..فهذا منها نصل ان الوجود كله يدور حول قلب القلوب ..الولاية العظمى الذي تسجد له كل الملكوت وكل السجود يصل الى كمال الكمال الإعتراف والمعرفة ومشاهدة ولي الله....

اننا نلخص كل ماسبق ..

العالم يسجد متجه نحو مكة القبلة وهي في الارض والارض تدور حول الشمس ونورها مستقل والشمس والقمر سجدت لولاية يوسف عليه السلام اذا كان النور للشمس والقمر هي الكمال فهناك ما هو اعظم من ذالك النور نور يوسف وهناك اعظم من نور يوسف وهي الروح التي سجدت لها الملائكة في قلب وعقل ادم عليه السلام ..والروح هناك ماهو اعظم هو امر الله وامر الله كلمة الله العليا وكلمة الله العليا اصل الوجود هو محمد صلواة الله عليه وآله وسيدنا محمد ينتظر ويرتقب للفجر الصلاة الوسطى لتشرق الارض بنور ربها كاملة لا يوجد في ذالك اليوم غروب ..

الا غروب ابليس النفس الامارة بالسوء تأفل عن عالم الإنسان ..وتبقى النفس والقلب والعقل والنور والروح في قلب واحد قلب القلوب قلب كل الاولياء ..

نصل للملخص والنتيجة حافظوا على الصلواة الظهر والعصر صلواة بوقت واحد

والمغرب والعشاء صلواة بوقت واحد ولكن والصلاة مفردة لم يقل صلواة انما الصلاة وهي الفجر الوسطى فهي قلب الصلواة

بعدها يشرق الوجود وتشرق الارض وتشرق السماء بنور المشاهدة يستطيع العالم مشاهدة الولي وبيومها لا حجاب لتلك النور وفي الظهر الولاية تسطع بالعالم الوجودي لا يستطيع احد حد ذالك النور ..نرجع جميعا لاصل النور هو سيدنا محمد وروح الولاية هو الإمام علي عليه السلام وقلب القلوب هي فاطمة الزهراء عليها السلام ويومها نسجد بطينة ارض المحشر التي وحدة العالم بفضل ثورة الإمام الحسين عليه السلام ..وندخل من باب الكريم الإمام الحسن سالمين تحيتنا فيها سلام ..

ونطوف حول بيت الاسماء والكلمات التامة والاسم الاعظم التوحيد لواجد الوجود نشرب من ماء السماء نحيى لا نموت ماءصافي لا نعطش ابدا

والحمد لله رب العالمين